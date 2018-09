Surcoreanos optimistas, pero con menor expectación, ante cumbre de Pionyang

Seúl, 16 sep (EFE).- Los surcoreanos aguardan con optimismo la reunión que celebran en Pionyang la semana próxima los líderes de ambas Coreas, aunque su expectación se ha visto reducida desde la histórica cumbre de abril ante la falta de acuerdos concretos que ha deparado.

"Sí, lo he visto en las noticias, se reúnen de nuevo la semana que viene, ¿verdad?", responde Kim Jung-won, de 59 años, antes de admitir que no ha estado excesivamente pendiente de la cumbre que el presidente surcoreano, Moon Jae-in, y el líder norteño, Kim Jong-un, mantendrán entre el 18 y el 20 de septiembre.

"Espero que puedan hacer cambiar de idea a Kim Jong-un acerca de su programa nuclear. Quiero que mi país esté lo más alejado posible de una guerra o cualquier cosa parecida. Pero parece que por el momento no se está logrando", añade en referencia al estancamiento de las conversaciones Pionyang-Washington sobre desnuclearización.

Se espera que la cumbre, la tercera que celebran Kim y Moon este año tras las de abril y mayo, permita desbloquear el diálogo entre el régimen y EEUU.

Por el momento ni las cumbres intercoreanas ni la mantenida en Singapur en junio entre Kim y el presidente de EEUU, Donald Trump, han deparado acuerdos en los que se recojan plazos o metodologías concretas para desmantelar el arsenal norcoreano.

Tampoco los avances en las relaciones entre ambas Coreas han deparado por el momento acuerdos de peso, principalmente por la obligación de Seúl de respetar las sanciones de la ONU sobre el régimen.

"He visto por televisión muchos apretones de manos, pero me pregunto cuáles van a ser los cambios sustanciales que vamos a acabar viendo y si todo esto no es una especie de paz momentánea y artificial", afirma interrumpiendo su paseo por en una céntrica avenida de Seúl Park Ha-ryeon, oficinista de 38 años.

Por su parte, Kim Dong-won, operario de maquinaria de 31 años, no está muy seguro de que Moon Jae-in pueda seguir teniendo influencia sobre Kim en el diálogo con Trump, como ha sucedido en las otras dos cumbres intercoreanas de este año.

Corea del Norte ha venido demandado avances en la firma de un tratado de paz que ponga fin al estado de guerra que técnicamente se mantiene en la península a cambio de ejecutar los pasos concretos para desmantelar su arsenal que le exige la Casa Blanca.

Washington, por su parte, ha dado a entender que necesita más garantías (que Pionyang permita, por ejemplo, la entrada de inspectores o revele sus inventarios armamentísticos) antes de comenzar a trazar un acuerdo de paz y de levantamiento de sanciones sobre el régimen.

"Creo que algunas cosas solo van a poder resolverlas EEUU y Corea del Norte cara a cara. Aún así espero que esta cumbre vaya bien y que haya una nueva cumbre Washington-Pionyang, tal como ha propuesto Kim hace poco", dice el operario.

"No sé si es necesario seguir convocando tantas cumbres de líderes entre las dos Coreas y no ver resultados. Creo que ya es hora de que se remanguen de verdad y que esta sea la reunión que de nos lleve a la siguiente fase, la paz", cuenta Kim Min-gyu, estudiante de posgrado de 29 años.

"Deben hablar de planes concretos y prácticos. Esto es para lo que esta cumbre debería servir". sentencia.