Sergio Rodríguez: "La clasificación está encaminada"

Madrid, 16 sep (EFE).- Sergio 'Chacho' Rodríguez, capitán de la selección en esta cuarta ventana de clasificación para el Mundial de China 2019, no dudó en afirmar, quitando hierro a la derrota del pasado viernes ante Ucrania, que "la clasificación está encaminada".

"Para el equipo fue un momento difícil en Kiev porque fue el primer partido que se pierde, pero hay que tener en cuenta que aunque son concentraciones breves y dos partidos, es un torneo largo. Esta es la cuarta ventana y el balance es bueno, así es que hay que seguir adelante. La clasificación para el Mundial está encaminada y ahora debemos hacer un buen partido y poder estar más cerca", dijo Sergio Rodríguez.

El 'Chacho' llevaba un año sin jugar en la selección.

"Me he encontrado bien. Estamos en pretemporada y no hemos tenido mucho tiempo de preparación como equipo, pero estoy disfrutando, siempre es un aliciente grande poder jugar con la selección", explicó.

En el partido ante Letonia este lunes se rendirá homenaje al capitán de los últimos años, a Juan Carlos Navarro.

"Seguro que Juan Carlos nos va a ayudar a ganar a Letonia, para nosotros es un referente y será extraño no verle en la pista tras muchos años como compañero y rival. Espero que podamos ganar y brindarle la victoria", subrayó.

Jugar en casa siempre es especial, más allá de la posible ventaja por el ambiente desde la grada.

"He tenido la suerte de jugar un Europeo y un Mundial en casa, aunque la verdad es que de las dos guardo un sabor agridulce, pero no mucha gente puede decirlo. Es bonito estar aquí y que sea un partido que cuente", reconoció el 'Chacho'.

Ganar a Letonia es importante. "Todos sabemos la importancia de clasificarnos para el Mundial, queremos seguir sumando para certificarla lo antes posible", finalizó Sergio Rodríguez.