Sam Querrey: "He jugado uno de los mejores duelos de mi vida"

Belgrado, 16 sep (EFE).- El tenista estadounidense Sam Querrey, que se impuso hoy al croata Marin Cilic y logró el empate para EEUU (2-2), declaró que ha jugado un gran partido y elevó la confianza del equipo ante el duelo decisivo de la semifinal de la Copa Davis.

"He jugado uno de los mejores partidos de mi vida en la Copa Davis, dado que se trata de tierra batida", declaró Querrey, número 61 en la lista de ATP, que no suele tener buenos resultados en ese tipo de pista, por lo que el croata era favorito.

"Fui consciente de que nunca antes había ganado a Cilic", dijo, citado por el portal croata Index, después del partido que ganó por 1-3 (7:6, 6:7, 3:6, 4:6).

"No estoy seguro de qué es lo que hice diferente esta vez, pero esto supone una gran dosis de confianza para el equipo y para mí, que no me encontraba en muy buena forma en el período anterior", indicó.

Es la primera victoria de Querrey ante Cilic, el sexto en el ránking mundial, que se impuso en seis partidos que los dos disputaron en anteriores ocasiones.

El desenlace de la eliminatoria entre Croacia y Estados Unidos, que se juega en el centro deportivo Visnjik de la ciudad croata de Zadar, se decidirá en el duelo individual entre Borna Coric y Frances Tiafoe.