Machín dice que "la mejoría viene del análisis y la autocrítica"

(por favor, pasad también al RGA)

Sevilla, 16 sep (EFE).- El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, se mostró decepcionado por la derrota 0-2 de su equipo ante el Getafe y dijo que "la mejoría viene del análisis y la autocrítica".

El preparador soriano, en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, precisó que es "autocrítico, aunque otra cosa es que las cuestiones se digan públicamente".

Para Machín, "el partido fue más disputado de lo que el marcador dice" y que se han "enfrentado a un gran equipo, que ya lo demostró el año pasado y este va por el mismo camino".

"El primer gol nos hizo daño, pero un equipo como el Sevilla tiene mucho por delante para revertir la situación y la tuvimos con el gol anulado y ahí estuvo el VAR. El segundo gol no hizo bastante daño y la fortuna estuvo del lado del Getafe, ya que el último pase lo dio Sergi (Gómez) -jugador del Sevilla-".

Machín apuntó que se queda con el hecho de que "a los jugadores no se les puede achacar nada, lo han dado todo pero no han tenido el día".

El preparador sevillista no cree que hubiera "falta de concentración, quizás exceso de responsabilidad", y resaltó que se enfrentaron "a un equipo muy intenso, que no deja pensar mucho, por lo que han sido las dos cosas, un buen rival y no estar fluidos".

También fue preguntado por el VAR, que volvió a ser este domingo protagonista, y dijo que "la lástima es que el Sevilla ya ha tenido alguna mala experiencia, pero si se ha implantado es para impartir justicia y a la larga será así".

"Hoy ha sido un poco desesperante porque se tardaba en decidir si es fuera de juego. No entraba en nuestros cálculos que se tardara mas de un minuto para decidir incluso con la tecnología", argumentó.