Lunes, 17 de septiembre de 2018

Manila (EFE).- Las autoridades filipinas reanudaron hoy los trabajos de búsqueda y rescate de cerca de un centenar de personas atrapadas en una mina en Itogon, en el norte del país, sepultada en lodo tras el paso de Mangkhut el sábado. El alcalde de Itogon, Victorio Palangdan, confirmó hoy a los medios que de momento hay 34 muertos, pero se teme que haya al menos entre 40 y 50 personas atrapadas dentro, por lo que la cifra total de víctimas pueda alcanzar el centenar.

Más de medio centenar de muertos en Filipinas tras el feroz paso de Mangkhut

Manila (EFE).- Al día siguiente del paso de Mangkhut por Filipinas las autoridades han confirmado la muerte de al menos 59 personas y buscan a una decena de desaparecidos, mientras los equipos de rescate logran acceder a áreas remotas azotadas por el que ya se considera el mayor tifón de la temporada. Según los últimos datos recopilados por la Policía Nacional filipina, se han confirmado 59 fallecidos, 16 desaparecidos y 47 heridos a causa del tifón, bautizado Ompong en Filipinas.

Díaz-Canel: No habrá diálogo con EEUU mientras mantengan "actitud aberrante"

La Habana (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, descartó este domingo que pueda haber diálogo entre su país y Estados Unidos mientras se mantenga la "aberrante actitud" de la administración de Donald Trump hacia la isla. "Queremos diálogo, pero tiene que ser entre iguales, que se nos respete y no se nos condicione nuestra soberanía y nuestra independencia, porque no aceptamos imposiciones y no estamos dispuestos a hacer concesiones", sentenció el mandatario en una entrevista con Telesur, la primera desde que llegó al cargo en abril pasado.

Presidente cubano no cree una renuncia suprimir "comunismo" de la Carta Magna

La Habana (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este domingo que la eliminación del término "comunismo" en el proyecto de nueva Constitución del país no es una "renuncia" al estar implícito en el socialismo, en su primera entrevista televisiva desde que asumiera el cargo en abril. "No lo entiendo como una renuncia", respondió Díaz-Canel después de que la presidenta de la cadena estatal venezolana Telesur, Patricia Villegas, le preguntara por qué el texto provisional de la próxima Carta Magna menciona solo el "socialismo" como política de Estado, en contraste con la vigente, que consigna el "avance hacia la sociedad comunista".

La cifra de fallecidos por Florence en el sureste de EE.UU. se eleva a 15

Florence (EEUU) (EFE).- La cifra de fallecidos por las inundaciones y fuertes lluvias provocadas por la depresión tropical Florence en Las Carolinas, en la costa sureste de EE.UU., asciende a al menos quince personas, informaron este domingo las autoridades, mientras que el presidente del país, Donald Trump, expresó el "respaldo total" del gobierno federal. Aunque la tormenta ha rebajado su categoría hasta depresión tropical, Florence continúa dejando copiosas lluvias tanto en Carolina del Norte como en Carolina del Sur.

La acusadora de Kavanaugh sale del anonimato y relata supuesto abuso sexual

Washington (EFE).- La mujer que ha acusado a Brett Kavanaugh, el nominado del presidente de EEUU, Donald Trump, para convertirse en juez del Tribunal Supremo, salió este domingo del anonimato en una entrevista con el Washington Post en la que relata el supuesto abuso ocurrido hace tres décadas. Christine Blasey Ford, profesora de la Universidad de Palo Alto (California) de 51 años, describe por primera vez en público el incidente ocurrido cuando ambos estaban en el instituto de educación secundaria en la década de 1980 en Maryland, a las afueras de Washington, y el juez presuntamente trató de abusar de ella.

Turquía refuerza su presencia militar en Idleb ante la posible ofensiva siria

Ankara (EFE).- El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró hoy que Turquía ha reforzado su presencia militar en la región siria de Idleb ante una posible ofensiva del régimen de Bachar al Asad. "Es cierto que hemos estado fortaleciendo nuestra presencia militar allí. No podemos permitirnos tener una debilidad allí, continuaremos fortaleciéndola", dijo Erdogan a los periodistas que lo acompañaban en su vuelo de regreso de Azerbaiyán, según informa hoy el diario Hürriyet.

La Policía descarta Novichok en Salisbury tras caer enfermas dos personas

Londres (EFE).- La Policía británica descartó hoy cualquier vínculo con el agente nervioso Novichok en el caso de dos personas que enfermaron anoche tras comer en un restaurante de Salisbury, donde el pasado marzo fueron envenenados los Skripal. Las fuerzas del orden del condado de Wiltshire (centro de Inglaterra) cerraron anoche el acceso a varias calles alrededor del restaurante Prezzo, en el centro de Salisbury, donde un hombre y una mujer enfermaron el domingo por razones que se desconocen.

Protestas persisten en Nicaragua pese a "amenazas y ataques" a manifestantes

Managua (EFE).- Las protestas contra el presidente Daniel Ortega continuaron este domingo en Nicaragua pese a las "amenazas y ataques" contra los manifestantes, según denunciaron los propios afectados en Managua. Miles de nicaragüenses volvieron a las calles de Managua, capital de Nicaragua, para marchar contra Ortega, a quien acusan de la muerte de cientos de personas en protestas contra su gobierno desde abril pasado.

El Tribunal Constitucional ordena a Jimmy Morales permitir el ingreso del jefe de la Cicig

Guatemala (EFE).- La Corte de Constitucionalidad ordenó este domingo al presidente guatemalteco, Jimmy Morales, permitir el ingreso al país del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el abogado colombiano Iván Velásquez. El pleno del máximo tribunal del país, según su presidenta, Josefina Ochoa, otorgó el amparo provisional promovido por el abogado Alfonso Marroquín, que pedía revertir esa prohibición de ingreso al país del jefe de la Cicig.

El presidente de Perú plantea una cuestión de confianza al Congreso por la reforma judicial

Lima (EFE).- El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció este domingo que presentará al Congreso una cuestión de confianza sobre la reforma constitucional y judicial planteada por el mismo mandatario el mes pasado, tras considerar que el fujimorismo la ha intentado dilatar y desvirtuar en el parlamento. En un mensaje emitido por televisión en horario de máxima audiencia, el mandatario convocó de manera extraordinaria al pleno del Congreso este miércoles para que vote, con carácter de cuestión de confianza, los cuatro proyectos de ley presentados por él mismo al parlamento hace más de cuarenta días.