Javi López: "Si no hubiéramos encajado tan pronto, hubiera sido diferente"

Lugo, 16 sep (EFE).- El entrenador del CD Lugo, Javi López, ha asegurado este domingo tras la derrota con el Oviedo (0-2) que, si su equipo no hubiera encajado el primer gol cuando solo habían transcurrido seis minutos, el partido "hubiera sido diferente".

"Si no hubiéramos encajado tan pronto creo que el partido hubiera sido diferente. Muchas veces entrar mejor o peor, encajar o no encajar, lleva el partido para un lado o para otro y no hay mucho que decir, el Oviedo fue mejor", reconoció en rueda de prensa.

El preparador rojiblanco admitió que su equipo entró "regular" al partido con el Oviedo y le costó asentarse.

"Después, el equipo se adaptó mejor al partido pero con dificultades para enlazar con el segundo eslabón para darle progresión al balón y nos dificultó bastante hasta que lo aclaramos en el descanso. Empezamos bastante bien el segundo tiempo y hemos tenido una fase buena con ocasiones, pero ellos en transiciones defensa-ataque son muy buenos", comentó.

López explicó que la derrota habría sido más abultada de no ser por las intervenciones de Juan Carlos, que estuvo "a un nivel muy bueno".