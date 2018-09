Las 5 claves de la jornada

Madrid, 16 sep (EFE).- Las 5 claves de la cuarta jornada de LaLiga Santander fueron:

1. Ter Stegen impulsa al Barcelona al liderato en solitario

El Barcelona fue el único de los candidatos al título que no se le atragantó la jornada tras el parón por partidos de selecciones. Sufrió en un nuevo Anoeta que estrenaba gradas sin pista de atletismo, se agarró a dos paradas de su portero cuando perdía y remontó en tres minutos con efectividad a balón parado. Superó un día gris de Leo Messi y la eficacia en las porterías marcó el duelo. Ter Stegen salvador; Rulli inseguro en las acciones de gol.

2. El Real Madrid tropieza en su primer duelo de exigencia

El inicio perfecto de Liga del Real Madrid de Julen Lopetegui no había tenido en su camino ningún rival de alta exigencia. Por el Bernabéu habían pasado Getafe y Leganés; en Montilivi se había quitado una espina del curso pasado. San Mamés y la frescura de un Athletic Club que no competía desde el 27 de agosto, representaban el primer examen duro. No lo superaron. El liderazgo de Bale y Benzema se rebajó, sufrió en el primer acto y se estrelló con Unai Simón cuando Isco lideró la reacción tras su segunda suplencia consecutiva.

3. El Atlético entra en crisis

El día que se esperaba la reacción a un inicio de Liga extraño del Atlético de Madrid, el Metropolitano silbó las decisiones de su entrenador, el 'Cholo' Simeone, y acabó celebrando un tanto sobre la hora de un canterano, Borja Garcés. El año que más gastó y mejor se reforzó, salvó los muebles ante el Eibar un chico de 19 años. Un solo triunfo en cuatro jornadas y con sufrimiento ante el Rayo. El peor arranque de la exitosa etapa del técnico argentino de un equipo que suele arrancar como un tiro tras la exigencia en la pretemporada del 'Profe' Ortega. Tras doce puntos disputados, se ve distanciado ya a siete del líder.

4. El Valencia pierde la chispa

Ni la aparición del fichaje estrella, Gonçalo Guedes, en Mestalla cambió el rumbo de un Valencia que no encuentra su identidad. Ha perdido la chispa del año pasado que le instaló en la zona alta de la clasificación gracias a un Marcelino que acabó con un tiempo gris de desconfianza. Ha comenzado la Liga alejado de su verdadero potencial, sin ganar un solo partido y al límite del descenso tras un ejercicio de impotencia contra el Betis.

5. Imbula dispara al Rayo y estrena El Alcoraz

El gol de la cuarta jornada llevó la firma del belga Giannelli Imbula. Recogió un balón en el pico del área grande y soltó un latigazo de zurda a la escuadra imparable. Era el primer gol en Primera División en el estadio El Alcoraz, el que aguaba la fiesta en un día histórico para Huesca y daba los primeros puntos a un Rayo Vallecano que regresa a la elite. La gran imagen sin premio en el Metropolitano no pudo recoger el premio en la tercera jornada por el aplazamiento del duelo ante el Athletic por el mal estado de las gradas de su estadio. No haber sumado habrían hundido a los de Míchel en lo más hondo de la clasificación. Escapan de la ansiedad.