Cilic: "El servicio de Querrey fue fantástico, ha sido crucial"

Belgrado, 16 sep (EFE).- El tenista croata Marin Cilic, que perdió hoy un importante punto ante el estadounidense Sam Querrey en la Copa Davis, declaró que cometió muchos errores y que el excelente servicio de su rival fue crucial.

"Nuestro partidos siempre han sido tensos y sabía que puede jugar bien. Pero le he permitido muchos puntos fáciles, y tenía problemas con el revés. Sus servicios fueron de verdad fantásticos y eso ha sido crucial", declaró Cilic, según el portal croata Index.

El tenista, actual número seis del mundo, indicó que no logró entrar en el ritmo del encuentro aunque se sentía bien antes del partido.

"Los errores y oportunidades perdidas me causaban nerviosismo que crecía conforme pasaba el duelo, y simplemente no lograba encontrar la solución para su juego", indicó Cilic, quien rompió una raqueta durante el tercer set porque "buscaba alguna chispa que me ayudara, y en ese momento quería convertir emociones negativas en positivas".

Cilic perdió por 1-3 (7:6, 6:7, 3:6, 4:6), en el séptimo partido hasta ahora contra Querrey, el 61 de la ATP, y después de ganar las seis anteriores.

El partido individual entre Borna Coric y Frances Tiafoe decidirá al ganador de la semifinal entre Croacia y Estados Unidos, que se disputa en el centro deportivo Visnjik de la ciudad croata de Zadar.