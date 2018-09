Rubi: "Si nuestras mejoras se ven rápido, seremos un equipo temible"

Cornellá de Llobregat , 15 sep .- El entrenador del Espanyol, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', dijo este sábado que si las mejoras en el juego de sus hombres "se ven rápido", los blanquiazules serán "un equipo temible", en relación al trabajo del bloque en el parón de LaLiga.

El técnico explicó que en esta semana sin competición no han parado y han hecho "muchas cosas". "No podemos ir corrigiendo aspectos y que después no se vean en el terreno de juego", apuntó el preparador blanquiazul en Cornellá-El Prat.

Rubi ensalzó la calidad del Levante, al que considera un conjunto con "confianza". "Tiene una energía positiva muy buena y ha empezado LaLiga de la forma en que terminó el curso anterior. No podemos menospreciarlo", analizó. Además, recordó que en el partido que ha disputado fuera "ha ganado 0-3".

Por otra parte, el responsable del banquillo blanquiazul recordó su paso por el Levante, su primer club en la máxima categoría: "Estuve muy a gusto, nos encontramos a gente muy capacitada, pero a un vestuario extraño. Pinchamos mucho, sobre todo en los compromisos fuera de casa".

Cuestionado por el estado físico del central David López, Rubi auguró que "prácticamente seguro que va a jugar". Sin embargo, el técnico se lleva a 20 jugadores en la convocatoria por precaución. "Para dejar uno fuera de la lista, prefiero llevarlos a todos", comentó.