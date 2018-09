Miguel Ángel López: "Contento con el podio, pero quería ganar la etapa"

Coll de la Gallina , 15 sep .- El colombiano Miguel Ángel López (Astana), tercero de La Vuelta a España, se mostró "muy satisfecho" por su rendimiento, aunque expresó cierto "sinsabor" por no haber logrado el triunfo parcial en el Coll de la Gallina.

"El equipo ha hecho un gran trabajo y nos hemos esforzado día a día. Hemos hecho un carrerón y quiero felicitar al Astana y todos los compañeros por sus grandes aportaciones. Estoy supercontento", dijo López en la meta del Coll de La Gallina,

A pesar del podio, el segundo del año tras el Giro, el colombiano refirió cierto "sinsabor" por no haber podido rematar con la victoria de etapa.

"Quería ganar, claro, ha sido el tercer segundo puesto, pero tuve que arriesgar porque si me quedo a rueda me hubiera quedado sin podio. Al menos he alcanzado la tercera plaza", destacó.

"Supermán" valoró una temporada con dos podios en dos grandes, Giro y Vuelta, y espera con optimismo dar el salto en próximas carreras.

"Creo que los resultados han sido muy buenos y me espera un buen futuro. Tengo que seguir trabajando en esta línea para seguir subiendo escalones. Ahora pienso en el Mundial", dijo.

Sobre la etapa, López explicó que su equipo tensó el ritmo en el Ordino para desgastar a los rivales, pero al final en La Gallina el ataque del líder y de Enric Mas hicieron al Astana variar los planes.

"No salieron las cosas como queríamos y tuve que probar solo y tensar hasta el final. No perdí la fe pero no pude lograr la victoria", concluyó.