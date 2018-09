Mendilíbar: "La sensación ahora es mala, pero es un buen punto"

Madrid, 15 sep (EFE).- El entrenador del Eibar, José Luis Mendilíbar, explicó tras el empate de su equipo por 1-1 contra el Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano que la sensación era "mala" al haber recibido el empate al final, pero reconoció que era "un buen punto".

"La sensación ahora mismo es mala, porque teníamos los tres puntos. Creo que en unas horas le daremos la vuelta y diremos que hemos sacado un punto en el Wanda Metropolitano al Atlético de Madrid y es un buen punto", manifestó Mendilíbar después de la conclusión del encuentro.

El técnico del conjunto armero destacó que el Atlético no se rindió nunca hasta el final y que a ellos les faltó "la suerte" que tuvieron en otras ocasiones al defender los disparos del conjunto rojiblanco, que llegó "tantas veces" a su portería que era "difícil" defenderlo.

Preguntado sobre el guardameta serbio Marco Dmitrovic, Mendilíbar destacó su acierto desde la primera jugada en el mano a mano frente al delantero francés del Atlético Antoine Griezmann.

"El portero está para parar y ha estado bien (...) Es grande, físicamente fuerte, le pegan muchos balones y alguno para. Hoy el pan se lo ha ganado y se lo ha ganado bien, nos ha ayudado a sacar un punto aquí y a tener opciones de casi ganar el partido", declaró.

En cuanto a la decisión de su rival, el entrenador argentino del Atlético Diego Pablo Simeone, de quitar al centrocampista Rodri, Mendilíbar reconoció que al haber terminado el Atlético "más cansado" esto podría haberles afectado al defender.

"No sé si Rodri para eso pueda estar más ubicado entre centrales y ayudar a los defensas a defender, porque tanto Koke como Saúl van más arriba, y Rodri quizás sea el que dé un poco de equilibrio al equipo, pero estaban jugando en casa y cuando parece que tienes que ganar, tienes ocasiones y no las haces, cada uno hacemos lo que creemos conveniente par poder ser vencedores", analizó.

El entrenador del Eibar recordó que para el Atlético son "semanas difíciles" por los futbolistas que se fueron a partidos internacionales con sus selecciones y reiteró que el cansancio pudo hacer mella a su rival, además del acierto de su portero y del desacierto de los delanteros rivales.

También explicó que decidió cambiar al mediocentro senegalés Pape Diop por el delantero Marc Cardona para "defender desde más arriba", hacer que el Atlético le costara más salir y recuperar "más cerca de la portería contraria".

En cuanto a la mejora del equipo, Mendilíbar dijo que, aparte de lo positivo del empate, cometieron "muchos errores" que provocaron ocasiones del Atlético y que si su rival hubiera estado más acertado no habrían llegado al empate que obtuvieron.

"Tenemos que ver no lo bueno, sino lo malo que hemos hecho que no ha incidido tanto en el resultad y lo que sí incidió en Getafe y con el Huesca. No creo que hayan sido partidos tan distantes de uno a otro, sino que aquí hemos tenido un pelín más de suerte y de acierto de cara a gol", finalizó.