Marcelino: "El empate es justo, pero me voy satisfecho"

Valencia, 15 sep (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, afirmó que el empate ante el Betis (0-0) fue justo, pero añadió que está satisfecho por el fútbol de su equipo.

"Es cierto que nos costó entrar en el partido, con pérdidas de balón, y que al principio no lo pasamos bien, aunque creamos la ocasión más clara, pero a partir del minuto 25, el equipo ha mejorado", agregó.

"En la segunda mitad fuimos el equipo que somos: intensos y con capacidad de apretar al rival con criterio, aunque nos faltó llegada", dijo Marcelino.

El entrenador del Valencia también señaló que no haber ganado hasta el momento en el campeonato provoca excesivas decisiones individuales. "Lo que nos falta es una victoria y una vez llegue, seremos más competitivos y mejores", concretó.

"Pese a las dudas del principio y los errores, no fuimos vulnerables. Somos un grupo unido y no hay alertas porque esta situación no es más que una cuestión de tiempo", prosiguió.

El técnico asturiano dio mérito al rival, muy arropado con tres centrales, y señaló que el objetivo de su equipo es el de seguir trabajando en pos del primer triunfo.

Sobre la lesión de Geoffrey Kondogbia, que recayó de sus problemas físicos, indicó que es muy difícil que esté en condiciones de jugar el miércoles ante el Juventus en la Liga de Campeones.