Enrich: "La actuación de nuestro portero ha sido fundamental"

Madrid, 15 sep (EFE).- El delantero Sergi Enrich, autor del gol del Eibar en el partido contra el Atlético de Madrid (1-1), dijo que la actuación de su portero, el serbio Marko Dmitrovic, fue "fundamental" por la gran cantidad de disparos que detuvo de los delanteros rojiblancos.

"La actuación de nuestro portero Marco ha sido fundamental, es la realidad. Hemos luchado hasta el último minuto, hemos conseguido el gol, ellos no han podido marcar hasta el último minuto. Buen trabajo de todo el equipo", resumió en declaraciones al canal televisivo 'Bein LaLiga'.

El delantero menorquín explicó que el año pasado no tuvo una buena temporada por una lesión de rodilla que le tuvo seis meses de baja, pero que este año ha empezado "con muchas ganas"

"Este año he empezado bien, con muchas ganas, el míster me ha dado la confianza que se necesita, hoy he salido desde el banquillo y he conseguido el gol, nos ha servido para sacar un punto importante y estamos satisfechos", finalizó.