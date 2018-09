Setién espera mayor control defensivo que el año pasado ante el Valencia

Sevilla, 14 sep (EFE).- El entrenador del Betis, Quique Setién, ha afirmado este viernes que mañana ante el Valencia espera que su equipo tenga un mayor control defensivo y más efectividad que el año pasado, cuando el conjunto bético perdió por 3-6 y 2-0.

Setién compareció en rueda de prensa en vísperas del compromiso de Mestalla (18.30 horas) y señaló que espera que puedan controlar en defensa mejor que el año pasado ante el equipo de Marcelino García Toral y "tratar con más efectividad" lo que generan delante.

"Su porcentaje de acierto fue muy alto, el nuestro fue mucho más bajo pero somos un equipo diferente", dijo el cántabro, quien añadió que ve al Valencia "bastante similar, con registros que ya tenía", con "un trabajo excelente detrás" y que, aunque "es verdad que no han ganado, han hecho muchas cosas bien" .

Respecto a su equipo, abrió las puertas al debut del argentino Giovani Lo Celso pese a llevar un solo entrenamiento y, en este sentido, señaló que verá cómo está y si puede "meterlo de inicio o durante el partido", ya que hay cosas que no tiene decidida.

Sobre la baja del portugués William Carvalho, explicó que "en principio, la información de los médicos de Portugal era que no tenía importancia" y que, sin embargo, "tiene algo, una pequeña elongación y no ha podido entrar en la convocatoria" pese a que la lesión que se produjo ante Italia no es grave.

"No vamos a poner en riesgo a ningún jugador, máxime cuando tenemos a jugadores que pueden participar en esa posición. Trataremos de cuidarlo. Ahora vamos a tener siete partidos en 23 días. Es una acumulación que hay que gestionar bien", indicó.

Sobre la cortedad de su plantilla, con veintiún jugadores profesionales, comentó que "si hay o no muchas lesiones" dirá si se han "quedado cortos o no", aunque esta circunstancia "es algo que no puedes controlar" y sí "va a dar opciones a los chavales que están en la base".

No obstante, precisó que sí están contentos con la calidad de la plantilla que se ha conformado: "Estamos bien dotados técnicamente y hemos dado un paso más que esperamos plasmar en resultados, mantuvo el entrenador cántabro", quien ensalzó la labor del capitán bético, Joaquín Sánchez, y dijo que para él y el beticismo "es una suerte tener una referencia".