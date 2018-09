Sergi Bruguera: "No se nos podía haber dado peor"

Lille , 14 sep .- A pesar del marcador de 2-0 favorable a Francia en la primera jornada de la semifinal de Copa Davis en Lille, Sergi Bruguera, capitán español, señaló que mientras no pierdan "seguirán luchando", aunque comentó que este viernes no se les podía haber "dado peor".

"Hasta que ellos no ganen el tercer punto vamos a seguir luchando", dijo Bruguera tras las victorias de Benoit Paire ante Pablo Carreño y de Lucas Pouille contra Roberto Bautista. "Mientras no perdamos seguiremos aquí", añadió.

Bruguera explicó que la primera jornada de competición no se podía haber dado peor para España. "Pablo se resiente de la lesión y luego 'Rober', pierde jugando un excelente partido", dijo.

"Ha habido momentos puntuales en los que los sets podían haber caído de nuestro lado", añadió refiriéndose al segundo encuentro.

"En el quinto, el servicio de Lucas ha sido increíble, y no hemos podido. Teníamos dos partidos con oportunidades y no han salido ninguna de las dos" prosiguió.

"La motivación es ganar y jugar cada partido luchando al máximo, da igual el resultado que sea", dijo Bruguera sobre la jornada de este sábado.

El capitán español elogió el juego de Pouille. "Le he visto jugar muchas veces y lo hace de manera increíble en el circuito, por ejemplo en el US Open, en Montpellier y Dubai jugó muy bien. Puede parecer que en la segunda parte del año no lo ha hecho tanto. Pero hoy sí, los dos han jugado de forma increíble".