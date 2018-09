Roberto Bautista: "Por momentos he merecido ganar"

Lille , 14 sep .- Roberto Bautista, que cedió ante Lucas Pouille en cinco sets y después de casi cuatro horas de lucha en su partido de las semifinales de la Copa Davis en Lille, señaló que por momentos había "merecido ganar".

"Ha sido un partido difícil. He tenido mis oportunidades en el desempate. También en el tercero y al final. Cualquiera podía haber ganado el partido. Al final él jugó muy agresivo y en el quinto set me ganó", explicó.

"Me hubiese gustado dar el punto a España. He estado muy cerca, y por momentos he merecido ganar", prosiguió.

"El partido ha sido muy igualado, al final se ha llegado a un quinto set, y él lo ha desequilibrado con su saque porque no me ha dado opción de rotura. Todo estaba apretado y al limite", explicó el español.

"He competido bien y he luchado al limite pero desafortunadamente no he podido dar el punto a España", resumió Bautista.