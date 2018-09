Rechazan recurso de España tras anulación de la prueba de resistencia

Tryon , 14 sep .- La Federación Ecuestre Internacional (FEI) confirmó este viernes la decisión de cancelar definitivamente la prueba de resistencia en los Juegos Escuestres Mundiales, que se disputan en Tryon (Carolina del Norte), sin reconocer la clasificación ni, por tanto, las medallas.

En el momento de la suspensión, España lideraba la carrera con los jinetes Jaume Punti Dachs y Alex Luque Moral, el francés Jean Philippe Frances completaba el podio y era seguido de cerca por otros dos competidores españoles; aunque la FEI también está revisando dichos resultados.

Con esta decisión, la organización desestimó el recurso presentado por la Real Federación Hípica Española (RFHE) para revisar el caso por no existir una "previsión legal" para estas situaciones, que van en contra del "esfuerzo" de los competidores.

El pasado 12 de septiembre, la disciplina de enduro o "raid" abrió la jornada inaugural de los Juegos Ecuestres Mundiales, con un recorrido de 120 kilómetros que en su última vuelta, con más del 85% del recorrido completado, fue suspendida debido a "condiciones meteorológicas extremas".

El presidente de la FEI, Ingmar DeVos, explicó en una rueda de prensa que la decisión no fue "sencilla" pero que el comité organizador debía velar por la salud de los caballos, ya que, según los baremos de temperatura, humedad y viento no eran aptos para competir.

Por su parte, fuentes de la RFHE confirmaron a Efe su malestar con la decisión y, a nivel general, con la organización de la prueba, que tuvo que ser neutralizada en sus comienzos debido a una confusión con el recorrido, lo que provocó una "salida falsa".

Además, denunciaron las malas condiciones del trayecto que en algunos tramos "pudo provocar lesiones en los caballos", por lo que el propio equipo español recomendó a la organización suspender la prueba hasta solucionar los problemas de la pista, petición que no fue apoyada por todos los países participantes.

Por ello, el malestar se acrecentó cuando tras catorce horas de prueba, a tan solo 20 kilómetros del final, se suspendió la carrera.

"Estos caballos están preparados para condiciones extremas, nosotros llevábamos días tratando de acostumbrarles para rendir en competición y, de hecho, pasan controles veterinarios de forma constante; si uno de ellos no apto para seguir es retirado, pero no es justo tirar el trabajo de cuatro años", explicó a Efe la fuente de la Federación, que no quiso ser identificada.

El equipo español añadió en su recurso que existe un precedente en los campeonatos de enduro celebrados en Euston 2012, donde con condiciones climáticas similares se canceló la carrera pero se entregaron las medallas en base a la clasificación del momento.

Sin embargo, DeVos insistió en que ellos "con el reglamento en la mano" deben cuidar la salud de "todos" los participantes y que los parámetros no permitían seguir con la prueba, aunque no aclaró la razón por la cual se cancelaron los resultados.

España es la actual campeona del mundo por equipos, después de su victoria en los Juegos Ecuestres Mundiales 2014 de Normandía y era favorita al título en esta edición.