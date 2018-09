Quantum, frente a su maleficio en Valencia

Valencia, 14 sep (EFE).- Por tercera vez en su historia, las 52 Super Series visitan Valencia, el circuito de barcos monocascos más importante de mundo competirá en aguas de La Malvarrosa desde el martes 18 al sábado 22 de septiembre, donde el Quantum Racing tratará de romper su maleficio en aguas de Valencia para llevarse el título.

La 52 Super Series Valencia Sailing Week decidirá, además del triunfo en la propia prueba, el campeón del circuito 2018. Un trofeo que es uno de los más codiciados dentro del deporte profesional de la vela ya que, además de reunir a los mejores regatistas del mundo, también acoge a los armadores más importantes que, en muchos casos, son los que llevan la caña de sus veleros.

El circuito llega en Valencia a su final después de haber disputado cuatro regatas anteriormente en Sibenik, Zadar, Cascáis y Puerto Portals.

Valencia cierra una campaña en la que el gran dominador ha sido el Quantum Racing del armador norteamericano Doug DeVos. El velero que representa al sindicato norteamericano de Copa América 'American Magic' amarra en Valencia con una buena renta en la general del circuito sobre el Azzurra de la familia argentina Roemmers. El Platoon del armador alemán Harm Müller-Spreer es tercero en la general y en este barco compite el regatista valenciano Pepe Ribes que, además, es el capitán del velero alemán.

El Quantum ha ganado tres de las cuatro regatas disputadas y solo el Luna Rossa, 'challenger of record' de la próxima Copa América en Nueva Zelanda, ha sido capaz de arrancar a los americanos de lo más alto del cajón con su victoria en Zadar.

Luna Rossa llega a Valencia con regatistas de la talla de James Spithill, Vasco Vascotto o Francesco Bruni. Quantum cuenta en su tripulación con la pareja Terry Hutchinson-Dean Barker, un dúo imbatible. La reciente muerte del padre del armador Doug DeVos ha imposibilitado que el propietario del equipo esté en Valencia llevando su velero. La caña la cogerá en su sustitución Dean Barker mientras que Hutchinson estará en las labores de táctico.

Pero en Valencia a Quantum no le ha ido muy bien históricamente. Los americanos han competido en las dos ocasiones que la competición ha amarrado en La Marina de Valencia (2012 y 2015) y en ninguna de ambas ocasiones han sido capaces ya no de ganar la prueba sino de ni tan siquiera subir al podio. Es más, no han sido capaces de ganar ni una sola manga. Este año llegan a Valencia con todos los argumentos a su favor para romperlo.

En cuanto a precedentes, todo lo contrario le ocurre al Azzurra que ganó en 2012 en Valencia y fue cuarto en 2015. Además, de las 19 mangas que se han disputado en Valencia el velero azzurro ha ganado ocho de ellas, es decir un 42% de los triunfos .

Esta embarcación estará liderado en el agua por la dupla argentina Guillermo Parada-Santiago Lage. El primero en la caña del barco y el segundo en la táctica.

Lange es triple medalla olímpica, aunque no es el mejor en Valencia en lo que se refiere al olimpismo, porque en el Onda del armador brasileño Eduardo de Souza Ramos está haciendo toda la temporada la táctica el cinco veces medallista olímpico por Brasil, Robert Scheidt.

La flota estará amarrada junto al Edificio 'Veles e Vents' y desde mañana sábado comenzarán los entrenamientos.

Equipos participantes en Valencia

Alegre - Andy Soriano (USA/GBR), 2018 Botin

Azzurra - Roemmers Family (ARG/ITA), 2018 Botin

Gladiator - Tony Langley (GBR), 2017 Botin

Luna Rossa - Patrizio Bertelli (ITA), 2018 Botin

Onda - Eduardo de Souza Ramos (BRA), 2018 Botin

Paprec Recyclage - Jean Luc Petithuguenin (FRA), 2015 Vrolijk

Phoenix - Hasso/Tina Plattner (RSA), 2018 Botin

Platoon - Harm Müller-Spreer (GER), 2018 Vrolijk

Provezza - Ergin Imre (TUR), 2018 Vrolijk

Quantum Racing - Racing Doug DeVos (USA), 2018 Botin

Sled - Takashi Okura (USA), 2018 Botin

Clasificación general del circuito de 52 SUPER SERIES tras cuatro regatas:

.1. Quantum Racing (USA) (Doug DeVos) 131 puntos.

.2. Azzurra (ARG/ITA) (Alberto and Pablo Roemmers) 163 p.

.3. Platoon (GER) (Harm Müller-Spreer) 168 p.

.4. Sled (USA) (Takashi Okura) 168 p.

.5. Luna Rossa (ITA) (Patrizio Bertelli) 175 p

.6. Phoenix (RSA) (Hasso/Tina Plattner) 189 p.

.7. Alegre (USA/GBR) (Andrés Soriano) 190 p.

.8. Provezza (TUR) (Ergin Imre) 215 p.

.9. Onda (BRA) (Eduardo de Souza Ramos) 248 p.

10. Gladiator (GBR) (Tony Langley) 287 p.