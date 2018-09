Natxo: Si el Alcorcón se pone por delante será muy difícil darle la vuelta

A Coruña, 14 sep (EFE).- Natxo González, entrenador del RC Deportivo, advirtió de que si el Alcorcón se adelanta en el partido de este sábado en Santo Domingo "va a ser muy difícil" que su equipo pueda "darle la vuelta" al marcador.

"El Alcorcón es y va a ser un equipo defensivamente muy fiable, que va a rentabilizar muy bien los goles y sería importante ponernos por delante. Si es al revés, si el Alcorcón se pone por delante, va a ser muy difícil darle la vuelta y puntuar", indicó en la comparecencia que ofreció en la concentración del equipo en Los Ángeles de San Rafael (Segovia).

Del conjunto madrileño añadió que es "un clásico de la categoría y, además, como local siempre es un equipo fuerte, muy intenso, muy agresivo y muy compacto".

Reconoció que, además, en el campo de Santo Domingo, "siempre" ha sufrido "bastante", aunque las dimensiones del terreno de juego sean comunes a otros estadios.

"Da la impresión de que es un campo pequeño, pero no es así. Es por la cercanía del público, de la grada, pero en dimensiones no es un campo pequeño. Yo también he tenido esa percepción, pero he comprobado en las últimas visitas que no es más pequeño que otros campos de Segunda", apuntó.

También indicó que el Alcorcón "ha mantenido bastante la base del año pasado", ahora con un nuevo entrenador, el extécnico del Deportivo Cristóbal Parralo.

"Posiblemente, es un equipo que nos va a presionar mucho, con mucha segunda jugada, acciones a balón parado y un campo que requiere mucha concentración. Tenemos que ser capaces de que sea lo más pausado posible", dijo sobre el partido con el equipo alfarero.

Para ese choque, Natxo González recupera al venezolano Christian Santos, que, tras haber vuelto de la concentración con su selección le va a dar "más alternativas" al Deportivo "arriba", una zona en la que el equipo estaba "un poquito limitado" por las bajas.