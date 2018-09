Muñiz: "Lo pasado no vale nada, como tampoco pensar mas allá del Córdoba"

Málaga, 14 sep (EFE).- El entrenador del Málaga, Juan Ramón Muñiz, afirmó este viernes, en la previa del encuentro del sábado ante el Córdoba en La Rosaleda, que "lo pasado no vale nada, como tampoco pensar en más allá" del siguiente partido, pese a que su equipo es líder de LaLiga 1/2/3 con cuatro victorias consecutivas.

"No tenemos partidos ni mejores ni peores, todos los puntos son iguales. No tenemos rivales más importantes que otros, solo queremos sumar, no pensamos en rivales directos", precisó el técnico asturiano en una conferencia de prensa.

"Intentamos colocarnos para poder decir en marzo o abril cuál es nuestro objetivo. El Córdoba es tan importante como el que más", insistió.

Sobre este rival, Muñiz añadió que "tuvo una situación en verano que no le ha beneficiado -problemas para fichar por el límite salarial- y empezó con dudas, pero lleva un par de partidos en los que no encaja goles y está siendo un equipo serio que crea opciones".

"Tiene muy buenos jugadores y buen material. No es el Córdoba que empezó, es más estable, con más ritmo, es otro Córdoba", subrayó Muñiz, quien destacó que por ello le tienen "el máximo respeto".

También se refirió a que el Málaga es el equipo que más límite salarial tiene, 25 millones de euros, de LaLiga 1/2/3 y dijo que no entiende "mucho" de ese asunto y que "hay quien lo maneja mejor" que él.

El preparador malaguista dijo que, pese a ello, tuvieron "problemas para inscribir jugadores" y subrayó que "el gasto igual no está en la plantilla".

"Ojalá todo estuviera en la plantilla, sería buena señal, pero no sucede eso. Todo eso viene arrastrándose de otros gastos ya empleados. Tampoco es muy exacto para reflejar una realidad", indicó.