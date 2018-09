Mourinho defiende el papel de Rashford y arremete contra la prensa

Londres, 14 sep (EFE).- El entrenador del Manchester United, José Mourinho, arremetió este viernes contra la prensa, a la que acusó estar "obsesionada" con él, al mismo tiempo que defendió la figura del delantero Marcus Rashford.

Mourinho detalló los partidos y minutos totales de los que ha disfrutado Rashford bajo su mando para acabar tildando a la prensa de estar obsesionada con él y de ser una "mentirosa compulsiva".

"En dos temporadas conmigo ha jugado en 105 partidos, 5.744 minutos, 63,7 partidos, incluyendo cinco finales, así que creo que la gente que habla sobre sus minutos está un poco confusa. Rashford no es Dominic Solanke, no es Ruben Loftus-Cheek, no es Dominic Calvert-Lewein. Él es Marcus Rashford, jugador del Manchester United, con un cuantioso número de minutos jugados al máximo nivel en las mejores competiciones", explicó el portugués.

"Creo que puedo esperar que el domingo voy a ser muy criticado por no poner a jugar (a Rashford) mañana, porque algunos de los chicos (refiriéndose a la prensa) están muy obsesionados conmigo y otros, creo que tienen un problema con algunas mentiras compulsivas", agregó Mourinho, cuyo equipo se enfrentará este sábado (16:30 GMT) al Watford.

El portugués continuó su cruzada contra la prensa y aseguró que algunas personas tienen "salarios dobles" porque trabajan para los clubes y también trabajan en medios de comunicación.

"Obviamente, llevan las cosas por donde les interesa. Es obvio, es humano y es natural. No es ético, pero lo acepto", manifestó.

"Los hay que se despiertan por la mañana y lo primero que se les viene a la mente es José Mourinho y el Manchester United. Lo siento por ellos, porque hay muchas cosas más interesantes con las que despertarse y ser feliz que hablar sobre nosotros y sobre fútbol", añadió Mourinho.

Para el partido contra los de Javi Gracia, Mourinho confirmó que Luke Shaw, quien sufrió una conmoción cerebral en el encuentro contra España, podrá jugar, pese a las "opiniones contrarias, el protocolo y el médico".

El portugués también anunció que Marouane Fellaini es duda para medirse al Watford, mientras que Ander Herrera no podrá jugar por una lesión de tobillo, y Diogo Dalot y Marcos Rojo, ya en la fase final de su recuperación, dispondrán de minutos con el equipo sub-23.