Meliá invertirá en Menorca 38 millones de euros en la reforma de dos hoteles

Palma, 14 sep (EFE)- Meliá Hotels International ha presentó hoy en Menorca su proyecto de reforma y reposicionamiento de sus dos establecimientos situados en la zona turística de Son Bou, en el municipio menorquín de Alaior, y que supone una inversión de 38 millones de euros.

Con varios meses de retraso debido a las trabas administrativas municipales en la tramitación de las licencias, la cadena convocó a los interesados a la presentación realizada en el hotel Meliá Cala Galdana, en Ferreries, reconvertido en un establecimiento de cuatro estrellas superior que pronto pasará a tener la quinta estrella, y que se ha convertido, según la empresa, en uno de los más codiciados por sus clientes en todo el Mediterráneo.

El vicepresidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer Jaume, la transformación de este emblemático hotel de Cala Galdana ha servido como referencia de lo que está previsto llevar a cabo en el actual hotel Milanos Pingüinos, de Son Bou, con la transformación integral de ambos hoteles inyectando 38 millones de euros, la mayor inversión que habrá realizado el Grupo en la isla en los últimos años.

Escarrer presentó el futuro establecimiento de son Bou como "un ejemplo de hotel responsable, inteligente, y sostenible", y calificó además la propuesta de transformación como "el resultado de un gran esfuerzo y generosidad".

Según Escarrer, los ejes en torno a los que se estructura este proyecto hotelero, serán el diseño inteligente, dirección responsable, tecnología e innovación, y gestión de las personas.

Para acreditar los beneficios de la reforma, los directivos de Meliá pusieron de ejemplo más la experiencia del hotel Melia Cala Galdana y de su entorno más cercano, en Ferreríes, donde en apenas dos temporadas, los resultados ya una vez renovado han superado todas las expectativas, al convertirse en uno de los más robustos del grupo, con una notable mejora también en su reputación on line y su atractivo, y uno de los mejor valorados en Tripadvisor, así como y el cuarto hotel vacacional con mayor demanda en la web melia.com.

De esta forma, se espera pasar del 5 por ciento al 35 por ciento el porcentaje de clientes que contratan régimen de alojamiento y desayuno, y eliminar por completo la opción del Todo Incluido, que hoy contrata el 56,5 por ciento de los clientes.

Por otra parte, el impacto del cambio de gestión del Meliá Cala Galdana ha representado casi dos millones de euros anuales de gasto adicional en el destino.

Meliá Hotels International cuenta con más de 380 hoteles abiertos o en proceso de apertura en más de 40 países de cuatro continentes bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, Innside by Meliá, Sol by Meliá y TRYP by Wyndham.