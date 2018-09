Lorena Miranda, primera mujer en dirigir a un equipo masculino de waterpolo

Ceuta, 14 sep (EFE).- La campeona mundial y subcampeona olímpica Lorena Miranda se convertirá esta temporada en la primera mujer que dirija a un equipo masculino de waterpolo en categoría nacional en todo el país, el Club Natación Caballa de Ceuta, según ha informado esta entidad.

Lorena Miranda ha sido presentada para ser la entrenadora del primer equipo del Club Natación Caballa, que militará en la Segunda División masculina de waterpolo después de haber descendido el pasado año.

El director técnico del CN Caballa, Sergio Aguilera, ha apostado por Lorena Miranda, quien ha afirmado que es "un reto" que afronta "con muchas ganas e ilusión".

"Tengo muchos compañeros antiguos en el equipo, es un reto grande y creo que, además, soy la primera mujer que entrena a un equipo masculino nacional", ha afirmado la entrenadora ceutí.

Lorena Miranda entiende que "para todo el waterpolo masculino es algo novedoso, que nunca se había visto", aunque espera "que se anime la gente y haya más casos" como el suyo, ya que "son jugadores y se les trata igual, sean chicas o chicos".

Lorena Miranda tiene claro que el reto "es subir a Primera" con un equipo en el que "hay algunos veteranos pero también muchas incorporaciones de chavales jóvenes de la cantera", aunque matizó que "si no se sube este año, será el siguiente".

Al ocuparse de la dirección del primer equipo del CN Caballa, Lorena Miranda, a sus 27 años, se desvincula como jugadora del CW Dos Hermanas (Sevilla), equipo con el que jugó siete temporadas en División de Honor.

"Este año va a ser distinto porque por partidos y calendarios era imposible jugar allí y ni me lo he planteado. No iba a tener ningún hueco y no me iba a comprometer a una cosa si no iba a poder asistir", ha añadido.