Kremlin rechaza críticas tras entrevista de sospechosos en ataque a Skripal

Moscú, 14 sep (EFE).- El Kremlin rechazó hoy las críticas del Gobierno británico tras la primera entrevista de los sospechosos en el ataque al exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en la que estos niegan ser agentes del espionaje militar ruso y aseguran que viajaron al Reino Unido con fines turísticos.

"Acusar a Rusia de mentir tras las declaraciones de esos dos ciudadanos rusos es absurdo, porque se trata de gente corriente que no tiene vínculos con el Estado ruso", dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Agregó que la postura de Rusia en relación a lo ocurrido en Salisbury (suroeste de Inglaterra) el pasado 4 de marzo no ha cambiado.

"Consideramos inaceptable cualquier intento de vincular a la dirección de Rusia con lo acontecido en Salisbury", protestó.

Dos ciudadanos rusos, identificados como Alexander Petrov y Ruslán Boshirov y señalados por la policía británica como los supuestos responsables del intento del envenenamiento de los Skripal ofrecieron el jueves una entrevista a la cadena rusa de televisión RT en la que se desmarcaron de las acusaciones de Londres.

Según los dos hombres, su viaje al Reino Unido en las mismas fechas en las que fueron envenenados los Skripal tuvo fines turísticos.

Petrov y Boshirov dijeron que ninguno de los dos trabaja para el Estado ruso ya que ambos son pequeños empresarios.

El Gobierno británico rechazó la versión ofrecida por los rusos y aseguró que "tiene claro" que los dos sospechosos son "agentes del servicio de espionaje militar ruso", al tiempo que acusó a Moscú de responder a las críticas con "ofuscación y mentiras".

El portavoz del Kremlin dijo que Rusia no puede tomar medidas contra Petrov y Boshirov porque "no hay ningún motivo para ello", ya que "no han violado las leyes en el territorio de la Federación Rusa".

Al mismo tiempo, Peskov agregó que desconoce si los dos hombres han infringido "alguna norma en alguna otra parte del mundo".