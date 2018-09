Chilena Araya destaca importancia que se le da en España al fútbol femenino

Sevilla, 14 sep (EFE).- La centrocampista chilena Karen Araya, uno de los últimos refuerzos del Sevilla, de la Liga Iberdrola, ha destacado que "en España se le da mucha importancia a la liga de fútbol femenino, mientras que en Sudamérica falta aún un poco".

La internacional chilena, en declaraciones que facilita este viernes el club sevillano, apuntó que "aquí el estilo de juego es más físico, mientras que allí es más técnico".

"Sevilla me ha recibido con mucho calor, más que en Chile, pero he estado tranquila entrenando, tratando de adaptarme lo más rápido posible al equipo. Me han recibido muy bien, he entrenado ya con ellas y espero estar a disposición del entrenador -Paco García-", comentó.

Araya, que no jugó el primer partido de liga la pasada semana ante el Fundación Albacete, con derrota por 2-4, sí presenció el choque y dijo que espera que puedan "mejorar ya que en el primer partido siempre puede haber nerviosismo y ansiedad por aquello de empezar la competición".

"Se cometieron errores que se están trabajando esta semana para mejorar y estar de buena manera en la segunda jornada", reflexionó en alusión al partido del próximo domingo en el campo del Rayo Vallecano.

También valoró que en el equipo sevillista esté su compatriota Pancha Lara, quien tuvo una "adaptación" rápida y eso le ha ayudado a "sociabilizar más con la gente".

"Desde que llegué el entrenador me dijo que estuviera tranquila, que hiciera lo que yo sabía hacer. Que no me preocupara, que tenía que conocer algunos aspectos técnicos y tácticos acordes a la funcionalidad del equipo, y en esas estoy", argumentó.

Sobre el rival del domingo aseguró no tener mucho conocimiento, pero de lo que sí está segura es del trabajo que se realiza para sumar la primera victoria de la temporada.

"Conozco al Rayo por dos compañeras chilenas que van a jugar allí, pero no mucho más que eso. Todo el trabajo que estamos haciendo durante la semana son pensando en este partido", valoró.

"Me comen los pies por jugar con esta camiseta. El otro día en el palco quería entrar para tratar de ayudar a mis compañeras, pero ya sí espero estar en una convocatoria y poder jugar lo antes posible", subrayó.