El Chelsea rechazó a Mbappé en 2012 por falta de esfuerzo defensivo

Londres, 14 sep (EFE).- El exjugador del Chelsea Serge Daniel Boga aseguró en declaraciones a Goal que el Chelsea pudo fichar a Kylian Mbappé en 2012, pero que lo rechazó porque defensivamente no se implicaba mucho.

En 2012, Boga trajo al centro de entrenamiento de Cobham al atacante, entonces de 13 años para realizar una prueba con el equipo de Stamford Bridge.

"El Chelsea fue el primer equipo que le puso a prueba. Antes que el Real Madrid. Tenía un amigo que trabajaba para Nike y, cuando estaba en Francia, quedé con él y me preguntó si había oído hablar de un joven llamado Mbappé que jugaba para el Bondy, un pequeño equipo de París", explicó el que fuera ojeador del Chelsea.

"Lo traje con su familia y era habilidoso como lo es ahora. Tras una semana con nosotros, le dijimos que queríamos que volviese para una nueva prueba. Recuerdo lo que dijo su madre: Mi hijo no va a volver, si lo quieren, fíchenlo ahora porque en cinco años os costará 50 millones", añadió.

Boga admitió que la mujer estaba en lo correcto, y es que Mbappé fichó la temporada pasada por el París Saint Germmain por 180 millones de euros.

Mbappé, de 19 años, se ha consolidado como uno de los jugadores jóvenes más importantes del mundo, con un palmarés en el que ya lucen varios títulos en Francia, coronados con la pasada Copa del Mundo.

"Él era muy habilidoso, pero en Inglaterra quieren ver a jugadores que trabajen duro. En ese momento él no era así. Defensivamente, no había llegado a ese punto. Cuando tenía la pelota era increíble, pero sin la pelota no se esforzaba demasiado. Por eso querían otra prueba", puntualizó Boga.