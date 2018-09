Se busca varón joven para donar médula ósea

Madrid, 14 sep (EFE).- Un varón joven es el mejor candidato para donar médula, razón por la que el Plan Nacional de Médula Ósea se centra en la actualidad en la captación de menores de 40 años, un objetivo de calidad que se plantea tras tener cubierto con antelación el de cantidad.

España ha alcanzado los 380.000 donantes después de que en los siete primeros meses del año cerca de 20.000 personas se hayan inscrito en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO), lo que supone 90 donantes cada día, según los últimos datos facilitados hoy por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

"La generosidad de los españoles es tan extraordinaria que esperamos alcanzar el objetivo del plan de llegar a los 400.000 donantes a finales de 2018, dos años antes de lo previsto", ha señalado a Efe la directora de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil, con motivo de la celebración mañana del Día Internacional del Donante de Médula.

Desde el 31 de julio de 2017 hasta la misma fecha de este año se han registrado 40.128 donantes, lo que supone un incremento del 12 por ciento interanual.

"Llevamos velocidad de crucero, sigue aumentando progresivamente el número de personas inscritas que, aparte de mostrar su generosidad, supone un paso adelante en las opciones de trasplante de nuestros pacientes", ha dicho Domínguez-Gil.

A los objetivos cuantitativos iniciales del plan se añade ahora uno cualitativo centrado en la captación de donantes menores de 40 años, que son los que ofrecen mejores resultados clínicos según demuestra la evidencia científica.

Este año la media de edad de los nuevos inscritos en el registro se sitúa en los 32 años, por lo que "estamos enfocándonos bien hacia esas personas, que sabemos que tienen más probabilidades de transformarse en donantes reales", ha apuntado Domínguez-Gil.

El 67 por ciento de los donantes registrados son mujeres y el 33 por ciento varones, seguramente "por el carácter altruista y solidario de la mujer", pero a la hora de la donación real el porcentaje se invierte "exactamente en los mismos términos", ha precisado.

Los profesionales "tienden a seleccionar al varón por una cuestión biológica pura y dura y a una persona joven porque saben que son los que mejores resultados van a dar después del trasplante", ha explicado.

Aunque todas las comunidades registran incrementos interanuales (entre julio de 2017 y el mismo mes de 2018), destacan Castilla-La Mancha (35 %), Canarias (25 %), Galicia (21 %), Extremadura (18 %) y Madrid (16 %), además de la ciudad autónoma de Melilla (22 %).

En números absolutos, las autonomías con mayor número de donantes registrados a 31 de julio son Andalucía (97.336), Cataluña (51.758), Madrid (39.295) y la Comunidad Valenciana (37.197).

La directora de la ONT ha explicado que cuando se busca un donante se hace en los registros de todos los países que están conectados en red, lo que da acceso a 32 millones de donantes y a 750.000 unidades de sangre de cordón umbilical.

Ello supone, según Domínguez-Gil, que las posibilidades de un paciente que necesita un trasplante y no lo encuentra en el entorno familiar, son del 90 por ciento en una media de 32 días.

Domínguez-Gil ha advertido, frente a los llamamientos masivos a la donación centrados en una persona en particular, que "no solamente no son necesarios sino que pueden ser contraproducentes", aunque ha dicho entender la "desesperación y angustia" de las familias, que se multiplica cuando el paciente es un niño.

Esas campañas "no aumentan las probabilidades de encontrar a un donante", ha afirmado la directora de la ONT, quien ha incidido en que son contraproducentes porque "movilizan donaciones desde la emotividad y nos encontramos con personas que posteriormente se echan para atrás y no son donantes reales llegado el momento".

Inscribirse en el registro requiere reflexión pues se adquiere un compromiso y, además, el donante debe tener presente que su médula puede ir a cualquier paciente en cualquier lugar del mundo que la pueda necesitar.

"El sistema está preparado, no hacen falta estos gestos", ha concluido la responsable de la ONT.