Yannick Noah, con los sentimientos a flor de piel

Lille , 13 sep .- Despeinado, casi con los pelos de punta, intentando desde el inicio del sorteo insuflar ánimo e ilusión a su equipo, bromeando luego con todos ellos, Yannick Noah señaló después en conferencia de prensa que sus sentimientos estaban a flor de piel, en el prólogo de las semifinales contra España este fin de semana en Lille.

"Para mí, también es la última temporada, por lo que los sentimientos están a flor de piel", dijo Noah, que tras dirigir a Francia en los periodos de 1991-1992, 1995-1998, y de nuevo desde 2016, será sustituido en la próxima por Amelie Mauresmo. "He vivido en esta competición momentos espectaculares", añadió el último campeón francés de Roland Garros (1983)

"Es un buen equipo", dijo sobre España más serio aún, "la decisión de que Rafa estuviera con ellos era muy importante y a la vez complicada para nosotros", prosiguió en la conferencia de prensa.

"A los españoles los veo como un equipo homogéneo, con gente joven y experta, y creo que las dos formaciones estamos igualadas y somos fuertes", zanjó Noah.

"Creo que tengo un equipo muy motivado para alcanzar la final por lo visto estos días", dijo esperanzado. "Eso no quiere decir que no tengamos problemas porque a estas alturas de la temporada no se puede estar al cien por cien", añadió seguramente y sin citar refiriéndose a Richard Gasquet.