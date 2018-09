Volkswagen Navarra recupera producción "con absoluta normalidad" tras el ERTE

Pamplona, 13 sep (EFE).- La factoría pamplonesa de Volkswagen Navarra, tras el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que ha afectado a la planta entre el 3 y el 12 de septiembre por la falta de motores, ha recuperado esta mañana la producción "con absoluta normalidad", ha señalado a Efe el presidente del comité de empresa, Alfredo Morales.

Esta noche, se ha realizado el proceso de poner en marcha las instalaciones y líneas, tras el parón de ocho días laborales en total, y se ha reanudado la producción de 1.408 unidades diarias del modelo Polo de Volkswagen.

Morales ha comentado que los problemas del grupo para abastecer de motores a sus plantas "ha afectado a todo el mundo prácticamente por igual o incluso más que aquí", y de hecho en las fábricas alemanas han parado veinte días.

El presidente del comité ha recordado que, en el acuerdo del ERTE, se establece que este año ya no habrá más medidas de este tipo, pero, "al margen de eso, las primeras informaciones que tenemos por parte de la dirección es que todo está normal, que el abastecimiento de motores irá con normalidad, con lo cual, salvo alguna circunstancia que desconozcamos, la situación para los próximos días estará totalmente controlada".

Respecto al segundo modelo que se ha asignado a la fábrica de Pamplona, ha destacado que el proceso "va sobre lo previsto", ya que en este momento se están haciendo las 'preseries' y la producción en línea comenzará a principios del año próximo.

En la factoría navarra está pendiente, asimismo, la renovación del convenio y, en ese sentido, Morales ha confiado en que se llegue pronto a un acuerdo, porque, "si esto se retrasa mucho más, lógicamente la preocupación aumentará".

Morales ha afirmado que espera que las negociaciones avancen de manera importante durante este mes y ha hecho un llamamiento a la dirección, porque "es la que tiene que acercarse a las posturas que hemos presentado nosotros".

En ese sentido, ha asegurado que el capítulo de renovaciones y rejuvenecimiento de plantilla es "fundamental" para la planta y, si no son capaces de llegar a un acuerdo este año, "habrá problemas".

El presidente del comité ha considerado que los anunciados 80 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para sufragar políticas de empleo en Volkswagen Navarra "no tienen por qué influir para llegar a un acuerdo con la dirección".

Volkswagen Navarra "no necesita de terceros para acordar un convenio con la representación social", ha declarado Morales, quien ha subrayado que, "si vienen ayudas, bienvenidas sean, pero no tiene que ser un elemento fundamental para llegar o no a un acuerdo".