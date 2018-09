Viernes, 14 de septiembre de 2018

Washington (EFE).- El huracán Florence se debilitó hoy a categoría 1 con vientos máximos sostenidos de hasta 150 kilómetros por hora a apenas 70 kilómetros de la costa de EE.UU., donde está previsto que toque tierra en las próximas horas. En su último boletín parcial de las 00.00 hora local (04.00 GMT), el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. informó de que Florence perdió otra categoría de intensidad en la escala Saffir-Simpson.

FILIPINAS TIFÓN

Filipinas eleva la alerta en el norte por el tifón Mangkhut, de categoría 5

Manila (EFE).- Las autoridades filipinas elevaron hoy el nivel de alerta en todas las regiones del norte del país, donde se espera que el potente tifón Mangkhut, de categoría máxima 5, toque tierra mañana con posibles efectos tan devastadores como los del supertifón Haiyan de 2013. Las nueve provincias más septentrionales de la isla de Luzón, en el norte del país, están desde esta mañana en el nivel de alerta número 3 (de un total de 5), ya que en las próximas horas se sentirán vientos de hasta 185 kilómetros por hora.

EEUU EXPLOSIONES

Decenas de explosiones de gas en Boston (EEUU) causan un muerto y 12 heridos

Washington (EFE).- Una persona murió y unas 12 resultaron heridas como consecuencia de una serie de explosiones de gas que este jueves afectaron a unos 70 edificios de varias localidades al norte de Boston (Massachusetts, EEUU), informaron las autoridades estatales. El incidente comenzó aproximadamente a las 17.00 hora local (21:00 GMT), cuando 35 inmuebles en Andover, 20 en Lawrence y 12 en North Andover sufrieron explosiones a causa, supuestamente, de líneas de gas sobrepresurizadas.

VENEZUELA CRISIS ÉXODO

La OEA respalda política colombiana para venezolanos y pide ayuda regional

Cartagena (Colombia) (EFE).- La Organización de Estados Americanos (OEA) respaldó hoy la política de "brazos abiertos" de Colombia para atender a los emigrantes venezolanos que llegan al país, aunque señaló que se necesita una "coordinación regional" para enfrentar la crisis. Así lo afirmó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al término de una reunión en Cartagena de Indias con el presidente colombiano, Iván Duque, en la que conversaron sobre la crisis venezolana, el acuerdo de paz con las FARC y los asesinatos de líderes sociales en el país.

VENEZUELA CRISIS DERECHOS

La Oposición venezolana pide amparo a la OEA mientras Maduro busca nueva relación con China

Caracas (EFE).- La oposición venezolana pidió este jueves a la Organización de Estados Americanos (OEA) que actúe ante las supuestas violaciones a derechos fundamentales en el país, en un día en que el presidente, Nicolás Maduro, llegó a China con la intención de "marcar una nueva era en las relaciones" entre ambos países. La formación opositora Vente Venezuela (VV) acudió a la sede de la OEA en Caracas para entregar un documento en el que piden a la comunidad internacional actuar frente a las violaciones de derechos humanos que, denuncian, se están cometiendo en el país petrolero.

EEUU JUSTICIA

Remiten al FBI información sobre acoso sexual de nominado al Supremo por Trump

Washington (EFE).- Los senadores demócratas que evalúan la nominación para el Tribunal Supremo de EE.UU. del juez Brett Kavanaugh, elegido por el presidente, Donald Trump, remitieron este jueves al FBI información sobre supuestos casos de acoso sexual del candidato, según The New York Times. La demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara Alta, Dianne Feinstein, informó de que había enviado a los investigadores federales una carta con información relevante sobre Kavanaugh, aunque no explicó el contenido de la misma. La candidatura de Kavanaugh ha generado gran preocupación en las filas progresistas por sus visiones respecto al aborto, por la posibilidad de que implique retrocesos en otros derechos civiles y en definitiva por los equilibrios futuros en el Supremo.

EEUU ELECCIONES

Cuomo frena auge de la izquierda demócrata y vence a la actriz Cynthia Nixon en N.York

Nueva York (EFE).- El veterano gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, volverá a ser el candidato a ese puesto por el Partido Demócrata en noviembre tras ganar claramente a la actriz y activista Cynthia Nixon, con lo que ha logrado frenar el auge de la izquierda del partido y optar a un tercer mandato. En las primarias del Partido Demócrata en el estado de Nueva York y con el 77 % escrutado, Andrew Cuomo logró un 65,7 % de los votos frente a una Cynthia Nixon, conocida por su papel en la serie "Sex and the City", que recibió sólo un 34,3 %.

EEUU PUERTO RICO

Trump rechaza cifra de 3.000 fallecidos en Puerto Rico por el huracán María

Washington (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, negó este jueves que 3.000 personas fallecieran tras el paso del huracán María en Puerto Rico a finales de 2017, como aseguran varios informes académicos, y acusó a los demócratas de manipular los datos con fines políticos. "3.000 personas no murieron en los dos huracanes de azotaron Puerto Rico. Cuando me fui de la isla, después de que la tormenta la hubiese golpeado, tenían entre 6 y 18 muertos. A medida que pasó el tiempo, no subió mucho. Después, mucho tiempo después, se empezaron a reportar cifras realmente grandes, como 3.000", afirmó Trump en su cuenta de Twitter. Tras sus declaraciones, miembros de los partidos Demócrata y Republicano rechazaron las afirmaciones del presidente.

EEUU SALUD

Baselga dimite como director médico de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Nueva York (EFE).- El doctor español José Baselga dimitió este jueves como director médico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York después de que se conociese que no había divulgado, como es preceptivo, pagos millonarios de la industria que podían poner en cuestión sus artículos de investigación. Tal como informaron recientemente el diario The New York Times y la plataforma de investigación ProPublica, Baselga no divulgó millones de dólares en pagos de farmacéuticas en los últimos años omitiendo estos lazos financieros en docenas de artículos de investigación publicados en medios prestigiosos, como The New England Journal of Medicine y The Lancet.

EEUU LITERATURA

Queen Sofia Spanish Institute otorga a Allen Young el premio a la mejor traducción

Nueva York (EFE).- El Queen Sofia Spanish Institute (QSSI) de Nueva York otorgó este jueves a Allen Young el premio 2018 a la mejor traducción en inglés de una obra en español por su versión "Lossing Whats Matters" de la obra "Lo importante es perder" (Anagrama, 2003), del escritor Manuel Pérez Subirana. El acto de entrega del premio, dotado con 10.000 dólares, se ha celebrado en el Instituto Cervantes de Nueva York, en presencia de un jurado formado por Eduardo Lago, Sue Byrne, Seth Kimmel y dirigido por Christopher Maurer, que han tenido en cuenta una traducción realizada en cualquier parte del mundo entre los años 2010 y 2017.