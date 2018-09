Turquía sube los tipos de interés al 24% en un intento de frenar la inflación

(Actualiza la información con referencia EC4393 con más declaraciones de Erdogan)

Esta medida del Banco Central contrasta con la posición del presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, quien se ha mostrado en contra de subir el precio del dinero como medida para frenar la caída de la lira.

Con esta fuerte subida, el banco emisor turco supera lo que esperaban los analistas financieros locales e internacionales, que habían anticipado como mucho una subida al 22 %, dos puntos porcentuales menos.

Horas antes aún, Erdogan había advertido contra una subida de los tipos, aunque subrayó la independencia del Banco Central, y repitió su tesis de que unos intereses altos incrementan la inflación, en lugar de reducirla, como sostienen los economistas.

"Mi percepción sobre las tasas de interés es la misma. Nosotros no debemos ser partícipes en el uso de esta herramienta de explotación que llaman 'tipos de interés'", dijo el mandatario.

"Si hablamos de una relación de causa y efecto, resulta que los intereses causan inflación. Los que dicen lo contrario, no saben nada. Hasta hoy no he visto que el Banco Central haya podido controlar la inflación. Subir los tipos y recortar los créditos es avivar las llamas y perjudicará a todos", opinó.

"Esto no es una crisis. Esto es una manipulación. Es una fluctuación falsa", agregó.

El Banco Central, por su parte, declaró que la subida de tipos de interés pretende "apoyar la estabilidad de precios" porque la devaluación de la lira, en torno al 40 % en lo que va de año, continúa "presentando riesgos al alza en las perspectivas de inflación".