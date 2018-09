Trump cuestiona sin pruebas la cifra de muertos por el huracán en Puerto Rico

Washington, 13 sep (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, refutó hoy que 3.000 personas murieran como consecuencia del paso del huracán "María" por Puerto Rico, hace casi un año, y al tiempo acusó sin pruebas a los demócratas de manipular los datos con fines políticos.

Trump, que acostumbra a cuestionar incluso datos oficiales o fácilmente demostrables cuando los percibe como una crítica a su gestión, generó una fuerte polémica en el país al negar que el huracán causó casi 3.000 muertos, como indica un reciente informe académico respaldado por las autoridades puertorriqueñas.

"3.000 personas no murieron en los dos huracanes que azotaron Puerto Rico. Cuando me fui de la Isla, DESPUÉS de que la tormenta la hubiese golpeado, tenían entre 6 y 18 muertos. A medida que pasó el tiempo, no subió mucho. Luego, mucho tiempo después, se empezaron a dar cifras realmente grandes, como 3.000", tuiteó Trump.

"Esto lo hicieron los demócratas con el fin de que yo quedara lo peor posible, cuando yo estaba recaudando exitosamente Miles de Millones de Dólares para ayudar a reconstruir Puerto Rico", añadió.

Trump denunció que "si una persona moría por cualquier razón, como la edad avanzada, simplemente la añadían a la lista".

"Muy mala política. ¡Amo a Puerto Rico!", aseguró.

El presidente estadounidense rechazaba así las conclusiones de un estudio encargado por el Gobierno puertorriqueño a la Universidad George Washington, que a finales de agosto reveló que 2.975 personas murieron a causa de los efectos del huracán María, una cifra que el Ejecutivo de la isla ha aceptado y establecido como oficial.

Cuando Trump visitó Puerto Rico, en octubre de 2017, dos semanas después del paso de "María", el número oficial de muertos era de 16, lo que le llevó a declarar que el huracán no era "una catástrofe real" como el ciclón Katrina de 2005.

Las autoridades puertorriqueñas elevaron poco después a 64 la cifra de muertos y finalmente decidieron encargar un estudio académico cuyos responsables hallaron irregularidades que habían llevado a minimizar el número de fallecidos y concluyeron que el dato correcto era 2.975.

Esa cifra convierte al huracán "María" en una de las peores tragedias por desastres naturales de la historia de EE.UU., muy por encima de los 1.880 fallecidos que causó "Katrina" a su paso por Nueva Orleans.

Incluso las estimaciones independientes más conservadoras han situado los muertos en torno a mil, una cifra que dista mucho de la de "entre 6 y 18" reconocida por Trump.

Los tuits de Trump suscitaron duras críticas de la oposición demócrata y de algunos republicanos en el Congreso, mientras que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, denunció "enérgicamente a cualquiera que utilice el desastre" con "fines políticos".

"Las víctimas y el pueblo de Puerto Rico no merecen que se cuestione su dolor", manifestó Rosselló en un vídeo oficial en el que pidió a Trump que "reconozca la magnitud del huracán María".

El Instituto Milken de la Universidad George Washington, responsable del estudio, defendió en un comunicado sus métodos y declaró su "certeza de que la cifra -2.975- es la más precisa e imparcial" sobre las consecuencias del huracán "María" hasta la fecha.

Las declaraciones de Trump llegan dos días después de que el minimizara las críticas a su gobierno por la lenta respuesta al desastre en Puerto Rico y las denuncias de que se había prestado menos atención a ese territorio estadounidense que a otros azotados el año pasado por tormentas, como Texas o Florida.

"Creo que (nuestra respuesta en) Puerto Rico fue increíblemente exitosa (...), uno de los mejores trabajos que se han hecho jamás", aseguró Trump este martes.

Entre los republicanos que criticaron hoy los tuits de Trump estuvo el presidente de la Cámara Baja de EE.UU., Paul Ryan, quien opinó que no hay "ningún motivo para cuestionar estas cifras", y dos candidatos que buscan el voto de los puertorriqueños en Florida en las elecciones legislativas de noviembre, Rick Scott y Ron DeSantis.

Numerosos legisladores demócratas condenaron la afirmación del presidente de que la oposición había inflado las cifras, entre ellos el líder del partido en el Senado, Chuck Schumer.

"Usted le debe una disculpa a las 3.000 familias en Puerto Rico. Deje sus ataques vergonzosos contra nuestros compatriotas fallecidos y enfóquese en su respuesta al huracán Florence" que se acerca a la costa este, tuiteó Schumer en español.