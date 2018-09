Sheyla Gutiérrez pone fin a su temporada para "no alargar la agonía"

Logroño, 13 sep (EFE).- La ciclista riojana Sheyla Gutiérrez, que milita en el equipo norteamericano Cylance Pro Cycling, ha decidido poner fin a su temporada para "no alargar la agonía" en las carreras que quedan por disputar, debido a los problemas físicos que arrastra desde junio, cuando fue atropellada por un coche en Logroño.

La corredora, en declaraciones a Efe hoy, ha explicado que cree que "no tenía sentido alargar la agonía" y ha tomado, de forma definitiva, una decisión que ya meditaba desde que a finales de julio dejó de correr.

Entonces se había planteado llegar, al menos, a la carrera que se disputará en Madrid el próximo fin de semana, coincidiendo con el final de la Vuelta a España, pero lo ha descartado.

No obstante, ha incidido en que las últimas pruebas médicas a las que se ha sometido han determinado que no sufre ningún problema físico grave, "pero he pensado que no tiene sentido seguir".

Tras sufrir un atropello en Logroño, mientras entrenaba, el siete de junio pasado, optó por volver a correr cuando se vio preparada para ello, pero "la realidad es que desde ese accidente no me he encontrado bien".

Por eso, optó ya, a finales de julio, por dejar de competir, en principio, para regresar a final de temporada, pero será algo que no hará.

Desde que fue atropellada, ha sufrido diferentes problemas, desde la visión borrosa a mareos, tener continuos dolores de cabeza, sentirse cansada y que una mano se durmiera.

"Ahora mismo, estoy mejor y ya puedo montar en bicicleta, sobre todo porque no tengo mareos", ha detallado la ciclista (Logroño, 1994).

Pero el atropello que sufrió fue el último problema para ella de una temporada dura por las caídas, hasta siete, y por los problemas de asma, que le complicaron el inicio de la campaña en la clásicas de Centroeuropa.

"La verdad es que a muchas caídas no le he dado la importancia que tenían, pero una tras otra, al final, se nota y poco a poco he visto que no estaba bien y después del atropello sufría mucho en la bicicleta", ha detallado.

Aún así, para la riojana ha sido una de las mejores temporadas de su carrera, posiblemente la más brillante, aunque ella considera que "el año pasado fue mejor" por sus resultados en carreras de prestigio en Europa y por el Campeonato de España.

Pero tampoco le resta valor a las dos vueltas por etapas que ha ganado este año en China y a su buen papel en el Giro de Italia, en donde lideró la montaña durante varias etapas.

"Es cierto que este año he hecho cosas, pero no todo lo que yo quería porque no he disfrutado de la bici", reconoce y considera que "el haber tenido resultados, aunque no estuviera bien, también me reconforta un poco".

Ha admitido, con pena, que sus mayores problemas llegaron "cuando mejor estaba, a finales de mayo y principios de junio", con lo que cree que "podía haber hecho más".

Pero eso queda atrás "y ahora solo quiero pensar en el año próximo, eso sí, con un par de semanas en las que no voy a montar en bici", ha asegurado.

Luego, ya en octubre, planificará la próxima temporada "para la que me voy a preparar lo mejor posible", subraya.

La riojana ha recibido en estos meses "todo el apoyo posible" de su equipo, "que ha estado genial", subraya, porque "han sido los primeros que me han apartado de correr cuando veían que no estaba bien, no han corrido riesgos".

Por ello, insiste en que está "muy contenta" con el Cylance Pro Cycling, en el que lleva tres temporadas y en el que acaba contrato este verano.