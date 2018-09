El portugués António Lobo Antunes ingresa en la prestigiosa Pléiade

Lisboa, 13 sep (EFE).- La obra completa del escritor portugués António Lobo Antunes será publicada en la prestigiosa colección La Pléiade, de la editorial francesa Gallimard, que publica a los autores más destacados del mundo y que solo cuenta en su catálogo con otro luso, Fernando Pessoa.

Lobo Antunes (Lisboa, 1942), entra así en el considerado olimpo europeo de la literatura, al que ingresan muy pocos autores vivos, como Mario Vargas Llosa o Milan Kundera, una circunstancia que, afirma el portugués a Efe, le ha llenado de alegría.

"Para mí, estar en la Pléiade es la mejor recompensa que una persona que escribe puede tener", sostuvo en entrevista telefónica con Efe desde su casa en Lisboa, donde recibió la noticia.

Con su habitual estilo lacónico, calificó su entrada en la colección como "importante" y "agradable", aunque remarcó que ver todas sus obras en la colección francesa puede llevar "años" por la revisión que presumiblemente se acometerá de las traducciones al francés.

Autor de obras como "Fado alejandrino" o "No es medianoche quien quiere", Lobo Antunes es una figura de referencia en Portugal, donde periódicamente se especula con su posible consideración para el Nobel, una cuestión que no le atañe.

"El Nobel me da igual. Tengo mas de 30 o 40 premios por todas partes, entonces no sé. Nunca he pedido ninguno y cada poco me dan un premio. Lo importante es seguir escribiendo. Por supuesto que es agradable recibir premios, pero lo más importante es escribir", asegura a Efe.

El anuncio del ingreso en la Pléiade ha generado felicitaciones, como la del primer ministro luso, el socialista António Costa, que ha destacado que esta colección "está reservada a los mayores autores de la literatura mundial".

"Es una distinción rara y una gran noticia para la literatura portuguesa", declaró en un mensaje en su cuenta de Twitter.

También el presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, ha celebrado que Lobo Antunes sea recibido "en un verdadero panteón donde están poquísimos autores vivos y, hasta ahora, solo un autor portugués", en referencia a Pessoa.

"Han sido muchas distinciones internacionales concedidas a António Lobo Antunes en los últimos años, pero ésta edición es, tal vez, más significativa, marcando de modo definitivo y duradero su reconocimiento como uno de los grandes escritores de nuestro tiempo", apuntó el jefe de Estado.

Lobo Antunes, de 76 años, fue galardonado con el Premio Camões en 2007, el premio más prestigioso de la literatura en portugués.