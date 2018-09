Una policía del cielo para vigilar el sur de Europa ante la amenaza aérea

Bruselas, 13 sep (EFE).- Desde un edificio en la base aérea de Torrejón de Ardoz, al noreste de Madrid, ocho pares de ojos expertos otean en una pantalla el cielo de los países de la OTAN del sur de Europa durante 24 horas al día, siete días a la semana.

Entre las Islas Canarias y Turquía, un espacio aéreo con un ancho de unos 6.500 kilómetros y que toca territorio de doce países, permanece bajo la mirada de los oficiales del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) de Torrejón, desde donde se puede ordenar el despliegue de aviones militares ante una aeronave sospechosa.

Bajo el mando del general del Ejército del Aire español Rubén García Servert, el CAOC de Torrejón observa el cielo de España, la mitad sur de Francia, Portugal, Italia, Grecia, Eslovenia, Croacia, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Albania y Turquía, así como del mar Mediterráneo, el mar Negro y parte del Atlántico.

El emblema de este CAOC, que muestra las Columnas de Hércules y el Bósforo como unas torres unidas de las que despegan las estelas de unos aviones, refleja lo amplio de este territorio y el significado de la defensa aérea ante la amenaza de más allá del Mediterráneo.

La custodia común de un territorio tan vasto se traduce en una plantilla de 185 militares de 16 países en el centro madrileño, aunque la responsabilidad de sus acciones es "a Veintinueve", es decir, de todos los miembros de la OTAN.

En el centro de Torrejón, que un grupo de medios entre los que se encuentra Efe ha visitado, una habitación presidida por una enorme pantalla que muestra el espacio aéreo es el centro neurálgico de actividad, desde el que se asegura que todos los movimientos aéreos en la zona están autorizados y muestran un comportamiento acorde a las reglas.

La alarma puede saltar ante situaciones poco comunes, como la entrada de un avión en territorio aliado sin autorización, algo que suele suceder en la frontera con Rusia, pero también la pérdida de comunicación con un piloto o algún comportamiento sospechoso que haga pensar que un vuelo comercial pueda haber sido secuestrado, según explican oficiales a cargo de la vigilancia.

Si la aeronave no da respuesta a llamadas de radiofrecuencia, no está en contacto por radio con las autoridades de control de tráfico aéreo civil o no se conoce su plan de vuelo, el CAOC puede ordenar el despliegue de una pareja de cazas, como el F-18 español o el Mirage 2000 francés, para que se desplacen físicamente desde una de la treintena de bases aéreas disponibles en la zona para comprobar qué está sucediendo.

"Ante la sospecha", explica el coronel de la Fuerza Aérea italiana Maurizio Melis, la acción táctica implica desde informar e identificar la aeronave hasta, "si es necesario", derribarla.

Antes de llegar a un punto drástico, los cazas desplazados hacia los flancos del avión intentan lograr contacto visual directo con el piloto para reorientar la situación, mediante una identificación que también se comprueba en Torrejón con fotografías en tiempo real o maniobras para escoltar a la nave fuera del espacio aéreo aliado.

Aunque las decisiones se ven apoyadas por indicadores recibidos de forma automática, como el trazo del vuelo o las características de la aeronave, la orden de despliegue siempre la da un humano, al igual que la vigilancia requiere "constante trabajo manual" pese a verse respaldada por la tecnología.

Según cifras de la Alianza, durante 2017 se produjeron 430 despliegues combinando los territorios que vigila Torrejón y del que se encarga su centro gemelo en Uedem (Alemania), que cubre el flanco norte europeo.

De ellos, hasta 250 correspondieron a respuestas a entradas en el espacio aéreo europeo de aviones de las fuerzas aéreas rusas sin permiso.

Para el general Servert, a cargo del centro, el número de despliegues "ha aumentado porque la sensibilidad no es la misma" tras la anexión rusa de Crimea en 2014, aunque apunta a que no se trata del único "punto caliente" que vigilan con atención sus oficiales.

"La frontera turca hacia el sur ha sido una zona de muchísima actividad, hay que recordar que tenemos ahí una guerra. Nuestra misión es proteger la frontera de la Alianza, que es la frontera sur de Turquía. Luego toda guerra tiene un elemento de impredecibilidad que nos hace tener una cierta tensión en el área y tener la zona cubierta", añade.

Servert considera como buena noticia, "que frecuentemente se pasa por alto", el que se haya logrado una respuesta integrada ante las nuevas amenazas globales, en la que todo se hace "colaborando estrechamente bajo una única cadena de mando", y avisa de que "no podemos enfrentarnos al mundo de una manera aislada".

"El mensaje es que el cielo está cubierto, para tranquilidad de nuestros ciudadanos", zanja.