Podemos asume que Sánchez hará pública su tesis y critica "aspavientos" de Cs

Madrid, 13 sep (EFE).- Podemos da por hecho que el presidente Pedro Sánchez hará pública su tesis y, por ello, "no tendría sentido" que compareciera en el Congreso como pide Cs, a quien critica por "cubrir las espaldas" al líder del PP, Pablo Casado, con "aspavientos" que no hizo con la "corrupción" de Mariano Rajoy.

Así se ha expresado la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, que hoy ha registrado una petición para crear una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) , donde cursaron su máster Pablo Casado, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y la exministra de Sanidad Carmen Montón.

Belarra se ha mostrado convencida de que Sánchez va hacer pública su tesis, porque "la tiene" y "no tiene sentido en el siglo XXI que se pueda acceder a ella presencialmente" y que no se pueda consultar en formato digital cuando ya se está publicando "por trozos y con fotografías de móviles".

Por eso, no contempla otro escenario que no sea que Sánchez permita el acceso a su tesis "online", a lo que le ha instado hoy el líder de Podemos, Pablo Iglesias; y en ese caso, creen que ya no habría tampoco ninguna necesidad de que compareciera en el Congreso.

En cualquier caso, Belarra ha arremetido contra Cs, partido al que ha reprochado sus "grandes aspavientos" con este asunto cuando "nunca estuvo tan preocupado por averiguar quien era M.Rajoy, que presidió el Gobierno durante siete años a pesar de salir en los papeles de Bárcenas".

"Lo que pretenden es cubrirle las espaldas al señor Casado, que es a donde apuntan todos los focos porque no ha presentado su trabajo de fin de máster y no sabemos ni siquiera si lo tiene", ha enfatizado Belarra antes de pedir la dimisión del líder del PP si no presenta este documento.

Preguntada por las revelaciones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha explicado que cuando entró en política le ofrecieron "acabar la universidad fácilmente", Belarra ha calificado de "evidente" que las fuerzas del "espacio del cambio" trabajan por la regeneración democrática y por que no quede "sombra de duda" en la universidad pública.

Para Unidos Podemos los casos "gravísimos" de Casado, Cifuentes y Montón apuntan a que en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, donde estudiaron, "hay una trama de concesión de títulos de máster" a "alumnos vip a los que se daban prebendas por ser políticos de alto nivel".

No creen que se trate de casos aislados, sino que existía una "falta de control público" que permitió esas irregularidades, por lo que han solicitado que además de una investigación judicial se conforme una comisión de investigación en el Congreso para "dirimir" responsabilidades políticas ante el "desprestigio" que está causando a la universidad pública española.

En la petición registrada en el Congreso, Unidos Podemos denuncia que el Instituto Universitario de Derecho Público dirigido por Enrique Álvarez Conde y a la URJC de Madrid "consta de un privilegio poco común, como es el de tener unas cuentas libres de fiscalización (solo debe justificar ingresos y gastos a posteriori) y contar con un CIF propio".

Asimismo, resaltan que este instituto ha recibido subvenciones públicas a través de tres Administraciones: el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y el Gobierno (Ministerio del Interior).

"En todos los casos, este dinero ha sido gestionado de forma opaca y en su página web no se ha publicado prácticamente ninguna información al respecto", añaden.

Belarra ha lamentado que estos escándalos estén "devaluando" los títulos de los alumnos que sí han hecho y entregado con esfuerzo sus trabajos de fin de máster, mientras "un montón de gente ha recibido trato de favor".

La portavoz adjunta de Unidos Podemos confía en que su solicitud de crear una comisión de investigación, que también lleva la firma de ERC, cuente con el apoyo de la mayoría de la Cámara Baja, ya que los ciudadanos "ya no admiten más falta de transparencia y más casos de corrupción".