Pedro Duque dice que irá al Congreso a rendir las cuentas que le toquen

Madrid, 13 sep (EFE).- El ministro de Ciencia, Innovación y Universidad, Pedro Duque, ha afirmado hoy que acudirá al Congreso a rendir las cuentas que le toquen sobre las presuntas irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, pero cree que no es tan fácil de encontrar qué parte es la que le corresponde.

Lo ha dicho tras clausurar la presentación del informe sobre universidades de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) y al ser preguntado por la petición de Compromís de que vaya a la Cámara Baja para informar de los mecanismos de control en las universidades, a raíz de los casos en la URJC.

Duque ha dicho: "Rendiré todas las cuentas que me toquen por la parte que me toca a mí, que no es tan fácil de encontrar".

Ha explicado que hay normas que hacen que el Estado tenga que pasar antes por las comunidades autónomas y por la autonomía universitaria.

No obstante, ha asegurado que "algo tendrá que decir" si acude al Congreso.

"Podemos hacer cambios de normativas a largo plazo para promover que la autonomía universitaria esté en unos márgenes que permita que todo funcione mejor, pero a corto plazo no tenemos acciones", ha afirmado.

Compromís, que forma parte del grupo parlamentario mixto, ha dirigido hoy un escrito a la mesa del Congreso con la solicitud de comparecencia de Duque ante la Comisión de Ciencia y Universidad y para "restablecer la dignidad de la Universidad pública tras los diferentes casos de irregularidades en los másteres de varios representantes públicos".

La formación considera que Duque debe explicar qué medidas piensa poner en marcha para reforzar los mecanismos de control y vigilancia de los procesos administrativos de la Universidad.