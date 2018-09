Paire, baza de Noah contra una España con ilusión

Lille 13 sep .- A pesar de la baja de Rafael Nadal, que otorga a Francia algo más de favoritismo, Yannick Noah ha jugado agresivo y ha colocado a Benoit Paire en el equipo que se mide al de Sergi Bruguera este fin de semana en Lille en una de las semifinales del Grupo Mundial.

El barbudo Paire, de 29 años y 54 del mundo y con el pelo teñido de rubio, al igual que Richard Gasquet, se ha convertido de repente en el baluarte de Noah, que no ha confiado en este último, porque parece algo tocado físicamente.

Para ello, Noah, que vive su última campaña al frente de la selección defensora del título, ha tenido que hacer las paces con Paire, a quien dejó fuera de la final el año pasado contra Bélgica en este mismo estadio de Pierre Mauroy.

El 3-3 en sus enfrentamientos contra Carreño, con 1-1 en pista dura como la instalada en el formidable estadio de Lille con capacidad para 26.429 espectadores, ha hecho que Noah apostase por Benoit y se olvidara de los malos rollos que el jugador tuvo con el equipo francés durante los JJ.OO. de Río de Janeiro, cuando fue expulsado de la concentración por indisciplina.

"Tengo que anunciar la expulsión del equipo de Benoit Paire después de varios actos de indisciplina, numerosas discusiones e infracciones. Es inadmisible y una falta de respeto en el día a día con sus compañeros y dirigentes", señaló entonces Arnaud Di Pasquale, director técnico del equipo francés de tenis, que aseguró que la decisión había sido consensuada con el entonces presidente de la FFT, Jean Gachassin.

"Hemos aguantado demasiado. Y hay reglas que seguir y mantener cuando uno está en la selección de Francia. No podemos violar las reglas ni faltar el respeto a esta camiseta", destacó Di Paquale. "Le pedí que hiciera las maletas. Que haga lo que quiera fuera de aquí. Esto es intolerable e inaceptable. Se le advirtió varias veces. Si no es capaz de seguir unas normas, que no venga", agregó.

Se acabó aquella guerra, y Paire, ganador en Bastad (2015) y sobre tierra del único título de su palmarés, no solo ha sido convocado por primera vez para el equipo de 'Les Blues', sino que ahora abre la eliminatoria contra el número uno español.

Sus victorias este año frente al serbio Novak Djokovic en Miami; contra su compatriota Lucas Pouille, en Madrid; o contra el canadiense Denis Shapovalov, en Wimbledon pueden haber sido las razones.

Aunque el a veces talentoso jugador, apenas ha brillado en el circuito, en cuanto a llegadas a las últimas rondas se refiere, con las semifinales de Sydney y los cuartos de Montpellier, como mejores resultados este año.

Noah mantiene a Lucas Pouille, de 24 años y 19 del mundo, como número uno del equipo, a pesar de unos pequeños problemas en el hombro mostrados en los entrenamientos previos de esta semana, pero recordando que su actuación contra Italia en Génova en los cuartos fue más que valiosa al ganar sus dos encuentros individuales.

También Pouille salvó a Francia en la final del pasado año, cuando ganó el quinto y decisivo punto contra Bélgica al derrotar a Steve Darcis en tres sets en el mismo escenario de este fin de semana.

No obstante, Pouille tiene un balance desfavorable de 3-1 contra Roberto Bautista, contra el que disputará el segundo partido de este viernes.

El de Castellón ha derrotado a la raqueta de Grande-Synthe tres veces en pista dura, dos de ellas en cubierta como la de Lille (En San Petersburgo y Moscú, en 2015, y este año al aire libre en Dubai.

El miedo a la pista cubierta y dura parece haber desaparecido entre los españoles. De los tres títulos que posee Pablo Carreño, dos de ellos han sido en dura (Wiston-Salem y Moscú (cubierta), mientras que Bautista también se ha apuntado el de Sofía (bajo techo) (2016) y los de Dubai y Auckland esta temporada, en rápida, además de Chennai (2017) y Auckland también en 2016.

Tras realizar un gran comienzo de temporada con los títulos de Dubai y Auckland, la muerte de su madre en mayo golpeó a Bautista, que incluso sufrió una lesión de cadera que le impidió disputar el torneo de Roma para prepararse para Roland Garros.

El castellonense acabó como pudo la cita de París (tercera ronda contra Djokovic) y en plena recuperación llegó luego a las semifinales de Halle (hierba), pero de nuevo tuvo que retirarse tras sufrir una caída y lesionarse en la zona inguinal. Se perdió Wimbledon por esto, pero en el siguiente torneo alcanzó la final de Gstaad (tierra).

Desde entonces, pasó un mes parado hasta el US Open, donde cayó a las primeras de cambio contra el australiano Jason Kubler, 98 del mundo, en tres sets. Su último partido hasta la cita de este fin de semana.

"Llevo muchas semanas de entreno detrás, he entrenado duro y bien, y las sensaciones de la pista esta semana han sido buenas", dijo este miércoles convencido Bautista, "ahora solo falta que el partido salga bien y la eliminatoria la saquemos adelante", remarcó.

Francia ha ganado ocho de las nueve últimas confrontaciones en pista dura, y su última derrota data de las semifinales de 2016 cuando cayó ante Croacia por 3-2 en Zadar. Como local ha obtenido la victoria en nueve de sus últimas diez confrontaciones (final del 2014 contra Suiza en Lille).

España quiere alcanzar la final después de la última contra la República Checa en Ostrava en 2012. Jugando fuera ha sido capaz de ganar seis de las siete últimas confrontaciones. La Serbia de Novak Djokovic fue la última selección que derrotó al conjunto español fuera de España (4-1) en Belgrado el año pasado.

La confianza del equipo de Bruguera esta fundamentada también en la historia. En pista dura han sido capaces de ganar 4 de las últimas eliminatorias en rápida (la de Serbia). Ahora deben probar, que sin Nadal son capaces otra vez.