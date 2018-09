Nani Roma gana la tercera etapa y se afianza en el liderato

Redacción Deportes, 13 sep (EFE).- El español Joan Roma (Mini) se ha afianzado en el liderato del Turkmen Deser Race tras ganar este jueves la tercera etapa, disputada entre Darwasa y Turkmen Lake.

Nani Roma ganó la etapa con 17:28 minutos de ventaja sobre el ruso Airat Mardeev (Kamaz) y 21:57 sobre el checo Miroslav Zapletal (Hummer), segundo y tercero de la etapa.

En la general, Roma aventaja en 54:39 minutos a Zapletal y en más de una hora a Merdeev.

"Ha sido una especial exigente con kilómetros de arena blanda, con pistas técnicas y con navegación difícil, pero hemos ido bien", comentó Romai al término de la tercera etapa.

"En el kilómetro seis me he despistado un poco. Era una pista, teníamos que ir a la izquierda y he seguido recto. Hemos tenido un poco de lío para encontrar la pista buena, pero al final volvimos a entrar en ella y hemos corrido muy fuerte para pillar a Harry Hunt. Lo teníamos a 20 segundos delante y vimos que se paraba por algún problema", continuó.

"Hemos corrido tranquilos hasta el final, el coche ha ido bien, Álex (Haro) ha hecho un gran trabajo, así que contentos después de una etapa larga, no en kilómetros, pero sí con muchas zonas técnicas y complicadas", añadió.