Míchel: "Tengo buenos jugadores, pero no un buen equipo"

Madrid, 13 sep (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Rayo Vallecano, declaró este jueves que tiene "buenos jugadores, pero no un buen equipo", algo en lo que trabaja para poder "conjuntar las individualidades" que tiene y poder competir en Primera para lograr la permanencia.

El Rayo Vallecano afronta su visita al estadio de El Alcoraz después de diecinueve días sin competir tras el aplazamiento del partido frente al Athletic Club de Bilbao por el cierre de su estadio.

"Las tres semanas te viene bien para trabajar pero te desconectas de la competición. Yo hubiera preferido competir, lo hemos intentado asimilar, y espero que mañana salga todo bien", dijo Míchel, que cuenta con toda su plantilla disponible para este encuentro.

"Tengo buenos jugadores, pero no buen equipo. Hay que hacer un buen equipo de esta plantilla. Hay materia prima y necesitamos conjuntar la individualidades para ser un buen equipo. Las palabras se las lleva el viento y hay que demostrarlo en el campo", comentó.

Uno de los jugadores con los que cuenta frente al Huesca es con el delantero Raúl de Tomás, máximo goleador del equipo la pasada temporada en Segunda.

"Necesitamos verle en la competición y mañana es el primer día, porque esperamos mucho de él y del resto. Hay buenas individualidades y necesitamos que todos pongan ese talento al servicio del equipo", apuntó.

Para el Huesca este partido será histórico, puesto que será el primero en la máxima categoría ante su afición, algo que les supone un extra de motivación.

"Entiendo el condicionante de su debut en Primera, pero nosotros tenemos que dar el cien por cien, sabiendo que el rival hará lo mismo. Si tienes que tener un motivo extra el nuestro es que tenemos que sumar en Primera ya", apuntó.

Por último, Míchel se mostró cauto al hablar sobre el próximo partido del Rayo que tendría que disputarse en Vallecas frente al Alavés y que está en el aire debido al cierre temporal del estadio, que aún no tiene fecha concreta para abrirse de nuevo.

"No sé si se podrá jugar la semana que viene. Espero que se resuelva favorablemente este tema y que podamos jugar en Vallecas. A día de hoy no nos han dicho nada y el club no me ha comunicado otro plan. No tengo noticias", concluyó.