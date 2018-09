Guillén "contento" con "el salto de audiencia de casi el doble" en Euskadi

Lleida, 13 sep (EFE).- El director de la Vuelta a España 2018, Javier Guillén, se mostró "contento" con los números de la audiencia de la etapa del miércoles en el País Vasco con final en el monte Oiz, que fue "de casi el doble que otros días", según desveló.

"El salto de audiencia en el País Vasco fue de casi el doble que en otros días. Estoy contento por la audiencia y también por el puerto -que era inédito-. Fue un puerto excepcional en una etapa excepcional, pero sin tanto público no hubiera sido igual", comentó.

Guillén confesó también que si le dicen "al principio de la Vuelta que la carrera iba a estar así, con estos corredores en cabeza y con estas diferencias entre ellos, no me lo creo".

Aunque también recordó que "llevamos ya viarios años con este final en la Vuelta". "Estoy encantado, pero si me dicen los primeros días de la Vuelta no me lo creo", insistió.