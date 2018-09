Fallece el poeta y dramaturgo italiano Guido Ceronetti a los 91 años

Roma, 13 sep (EFE).- El poeta y dramaturgo italiano Guido Ceronetti, uno de los mayores intelectuales contemporáneos del país, ha fallecido a los 91 años en su casa de Cetona, en la provincia de Siena, a donde se había retirado para pasar sus últimos años, informó hoy la casa editorial Adelphi.

En los últimos años de su vida había afirmado en distintas ocasiones que no tenía miedo de morir, solo de sufrir, y que prefería que su vida se acabara mientras reposaba tranquilamente en su casa y no en una cama de hospital.

Así ha sido, Ceronetti ha fallecido por una bronconeumonía en su casa toscana, donde transcurría los últimos años de su vejez en tranquilidad y dedicándose a su amor por los libros.

Nacido en Turín en 1927, además de poeta y dramaturgo destacó por ser un excelente escritor, periodista, filósofo, periodista y traductor.

De hecho, la casa Adelphi le describe como un "genial escritor y un gran poeta, además de un incansable traductor", y sostiene que "su escritura siempre fue 'un himno a la vida'".

En 1970 fundó con su mujer, Erica Tedeschi, el Teatro dei Sensibili, que a partir de 1985 se convirtió en una compañía de actores itinerantes y con la que Ceronetti se pasó un tiempo de su vida viajando como actor.

"En el teatro, y no del teatro, he vivido como clandestino con un billete en el bolsillo, entregado por el destino", solía decir, restando importancia a su talento como actor, si bien es cierto que a ver sus obras asistieron figuras de la talla de Luis Buñuel y Federico Fellini.

Pensador y ensayista, dedicó gran parte de su vida a estudiar a los clásicos, pero desde una mirada distinta, crítica y renovadora.

Y es que, tanto en prosa como en verso, siempre se afanó por crear e inventar, movido por una indignación radical, pero también por el deseo de divertirse y entretener.

Entre sus obras, se encuentran "Un viaggio in Italia" (1983), "Il libro dei salmi" (1985), "Per le strade della Vergine" (2016) y "Per non dimenticare la memoria (2016).

El último libro que publicó salió en septiembre pasado y se tituló "Messia", mientras que en marzo publicó "Regie immaginarie", una obra que recogía sus apuntes sobre maestros como Dostoevskij, Cechov, Zola y Conrad.

El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, dijo en un comunicado que la muerte de Ceronetti "deja un profundo vacío en la cultura italiana" y destacó su "inteligencia, su sabiduría y su creatividad", además de su "mirada crítica e ingeniosa".

También el ayuntamiento de Cetona ha lamentado la muerte de Ceronetti y ha recordado que hace años recibió "la ciudadanía meritoria" de esta ciudad del centro de Italia "por su gran compromiso cultural y social, promovido con numerosas actividades también en este territorio".