Esparza afirma que UPN se abstendrá en la votación sobre exhumación de Franco

Pamplona, 13 sep (EFE).- El presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, ha avanzado que su formación se abstendrá en la votación del pleno del Congreso en el decreto ley para la exhumación de los restos de Francisco Franco porque se desconoce "qué va a ocurrir con el Valle de los Caídos".

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas minutos antes de comenzar el pleno en el Parlamento de Navarra, donde ha indicado que su grupo "no tiene ningún inconveniente en que se saquen los restos de Franco y se entreguen a la familia".

Esparza ha explicado que la cuestión "principal" en la que los regionalistas centran su abstención es que no saben "qué va a ocurrir con el Valle de los Caídos".

Ese espacio, a su juicio, debe ser "de reconciliación, de encuentro, de convivencia, y el PSOE, más allá de sacar los restos de Franco, no ha dicho a qué va a destinar eso, no ha buscado un acuerdo, no se ha abierto el debate", algo que, a su juicio, es "absolutamente imprescindible".

Tras apuntar que "ningún dictador ni de izquierdas ni de derechas tiene que tener ningún tipo de mausoleo", ha explicado que "todos somos conscientes del por qué, de las prisas, de la forma, en la que el PSOE en este caso ha actuado".

Así, ha apuntado que le da "la sensación de que se quieren tapar otras cosas".

Cuestionado por qué debería haber ocurrido para que UPN votara a favor de la citada medida, Esparza ha señalado que "seguramente saber qué va a pasar con el Valle de los Caídos".