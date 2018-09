Los españoles coinciden y se muestran optimistas: "La pista no es incómoda"

Lille , 13 sep .- La pista instalada por Francia en el estadio Pierre Mauroy de Lille, de 'rebound ace', parece no incomodar al equipo de Sergi Bruguera que este fin de semana busca la final de la Copa Davis frente al actual campeón.

"La pista tiene un bote bajo, bota menos de lo normal pero no creemos que nos va a afectar para desarrollar nuestro juego", dijo Bruguera al serle preguntado. "Hemos entrenado muy bien esta semana, muy cómodos, y lo hemos pasado muy bien, y sobre todo hemos llegado muy bien preparados para poder competir, y luego será lo que Díos quiera", añadió.

Bruguera cree que "todos los partidos están muy igualados, son cinco puntos que van a ser muy luchados por los dos equipos, y habrá que ir partido a partido".

Coincide en ello Feliciano López, el único español que ha participado en las seis victorias del equipo nacional fuera de casa. "Creo que no es una pista habitual en el circuito, de las que jugamos en cubierta", dijo.

"La superficie no es la misma, está un poco modificada a gusto de ellos, pero no creo que sea una complicación para nosotros. Así como en otras eliminatorias fuera de casa hemos tenido pistas que realmente podían incluso no ser homologadas, esta es bastante normal".

"Tiene un bote bajo, favorable para ellos, pero no creo que sea problema, o que pueda llegar a ser un inconveniente para desarrollar nuestro juego este fin de semana", analizó el toledano.

Roberto Bautista, que jugará el segundo partido el viernes contra el número uno francés Lucas Pouille, comentó que llevaba muchas semanas de entreno y se encontraba bien.

"Llevo muchas semanas de entreno detrás, he entrenado duro y bien, y las sensaciones de la pista esta semana han sido buenas, ahora solo falta que el partido salga bien y la eliminatoria la saquemos adelante", dijo.

"La pista no les hace más favoritos a ellos contra nosotros. Se juega bien, se adapta a nuestro juego, y creo que vamos a jugar bien aquí", añadió.

Para Albert Ramos, repescado tras la baja de Nadal, la eliminatoria es "muy igualada".

"Pero podemos adaptarnos muy bien a esta superficie", añadió. Personalmente estoy contento de estar aquí y de ayudar al equipo todo lo que sea, aunque no estaba en la primera lista", zanjó el jugador que ganó los dos puntos individuales contra Gran Bretaña en Marbella.

"Estoy feliz por volver al equipo de Copa Davis", dijo por su parte Marcel Granollers, que hará pareja con Feliciano el sábado. "La eliminatoria será difícil, con partidos muy igualados. Todos los jugadores que están aquí se adaptan a esta superficie y esperemos poder sacarla adelante", añadió Marcel.