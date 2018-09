Entrenadora Sara Llana muestra "extrañeza e indignación" por puntuaciones

León, 13 sep (EFE).- La entrenadora de la subcampeona de España de gimnasia rítmica Sara Llana, la también leonesa Ruth Fernández, ha mostrado su "extrañeza e indignación" tras las puntuaciones de la gimnasta en los Campeonatos del Mundo que se disputan de Sofía.

La preparadora del Club Ritmo, que también lo fuera de la diploma olímpica Carolina Rodríguez, ha señalado a Efe que no entiende "por qué se le está sometiendo a Sara a esta humillación".

"Es algo que se ha ido produciendo durante la temporada con el mismo jurado en diferentes competiciones", ha denunciado.

Para Ruth Fernández, la puntuación en el primer ejercicio de aro -13,250- ya marcó lo que ha sido la competición de la gimnasta leonesa "porque sin cometer errores le otorgaron una puntuación muy baja en dificultad".

Por ello, ve cierto "ensañamiento" hacia su discípula "que dependiendo del jurado, le acribillan o le respetan y es algo que solo se produce con ella, porque no se pide que le regalen notas, pero sí que no se bajen las notas injustificadamente si no existen los errores, como los que sí hizo en cinta", señaló en tono airado.

Tras el mal arranque en cuanto a puntuación en el cuarto mundial de Sara Llana, se repuso con el ejercicio de pelota donde logró una puntuación más acorde a lo que ha sido su trayectoria esta temporada en las grandes citas -16,750-, para después cometer graves errores en el de cinta -12,800- y concluir hoy con el de mazas, puntuado muy por debajo, según el criterio de Fernández, con 13,550.

De esta forma, Llana se quedó fuera de la final de las 24 mejores gimnastas, al igual que ocurrió con la otra representante española en el concurso íntegro, la campeona de España, Polina Berezina.