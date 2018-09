Comité Paralímpico Internacional estudia incluir fútbol-7 para París 2024

Redacción deportes, 13 sep (EFE).- La Junta Directiva del Comité Paralímpico Internacional (IPC) ha anunciado este jueves que los 22 deportes que figuran en el programa para Tokio 2020 podrían repetir en París 2024 con la posible novedad añadida del fútbol-7 adaptado para personas con parálisis cerebral, tomándose la decisión definitiva en enero de 2019.

Después de una revisión exhaustiva de las solicitudes de 28 deportes para su inclusión en París 2024, los deportes que pasarán a la siguiente etapa son los 22 deportes incluidos en los Juegos Paralímpicos de Tokio junto con el fútbol-7 para personas con parálisis cerebral.

Los 22 deportes que están incluidos para Tokio son el atletismo, tiro con arco, bádminton, boccia, canoa, ciclismo, hípica, fútbol 5, goalball, judo, halterofilia, remo, tiro, voleibol sentado, natación, tenis de mesa, taekwondo, triatlón, baloncesto en silla de ruedas, esgrima en silla de ruedas, rugby en silla de ruedas y tenis en silla de ruedas.

El 7 de septiembre de este 2018, en una entrevista con EFE, el presidente del IPC, el brasileño Andrew Parsons, habló sobre el programa deportivo de los Juegos y los límites que existen por el acuerdo con el Comité Olímpico Internacional.

"Por los acuerdos con el COI tenemos limitaciones. 23 deportes (ahora tenemos 22) y deportistas 4350. Lo que trabajamos ahora son los eventos con medallas dentro de cada deporte. Podemos llegar a 23, no añadir ninguno, reducir o cambiar uno por otro. No hay algo fijo. Bádminton y taekwondo son nuevos para Tokio y seguramente sigan en París, pero ya veremos. No creo que haya menos, pero tenemos que aprobarlo", dijo a EFE Parsons.

El golf, el kárate, el baile deportivo, el fútbol en silla de ruedas y la vela no se considerarán para su inclusión en París 2024 después de no cumplir con los criterios de inclusión en una serie de áreas.

El IPC va a proceder a enviar comentarios a las federaciones de los deportes y solicitará a varias de ellos que envíen más información antes del 3 de diciembre. La Junta de Gobierno del IPC decidirá sobre el último programa deportivo Paralímpico París 2024 en su reunión de enero. También se proporcionarán comentarios a los cinco deportes que han sido eliminados de la carrera.

Andrew Parsons ha felicitado a los veintitrés deportes que han llegado a la siguiente etapa del proceso de inclusión en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

"Al mismo tiempo, me gustaría transmitir mis condolencias a los deportes que no avanzarán más. Espero que estas federaciones internacionales tengan en cuenta los comentarios que les daremos y que tengan la seguridad de que el IPC continuará trabajando con ellos en el desarrollo continuo de sus deportes", dijo Parsons.

"Después de revisar todas las aplicaciones, está claro que el nivel de competencia que se incluirá en el programa paralímpico es más alto que nunca y todos los deportes progresaron desde la última vez que realizamos este ejercicio hace cuatro años para Tokio 2020", confesó.

"Queremos que los Juegos Paralímpicos de París 2024 muestren los mejores deportes con el atractivo global más fuerte. Después de revisar la información adicional que recibimos de las federaciones internacionales, tomaremos nuestra decisión final sobre la cantidad de deportes y qué deportes se incluirán en enero una vez que tengamos el acuerdo completo del COI y París 2024", apuntó Parsons.

El IPC también ha anunciado que no incluirá el bobsleigh en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2022 al no cumplir los requisitos mínimos establecidos por la Junta Directiva en septiembre de 2016.

Cuando el IPC aprobó provisionalmente el deporte para su inclusión dijo que un mínimo de doce países de al menos tres continentes deberían participar regularmente en cada una de las temporadas 2016/17 y 2017/18. El deporte no ha cumplido con este requisito.

"Sé que habrá muchos atletas decepcionados por esta decisión, pero la verdad es que el bobsleigh, a pesar de su desarrollo continuo, no ha cumplido los criterios para su inclusión en los Juegos Paralímpicos de invierno. Esperamos que el deporte continúe desarrollándose en los próximos años para su inclusión en 2026", comentó Parsons.

Durante la reunión en Madrid celebrada entre el 10 y 11 de septiembre, la Junta aprobó provisionalmente la incorporación al IPC del Comité Paralímpico de Malta, pendiente de ratificación por la Asamblea General del IPC de 2019 en Bonn (Alemania).

En ese encuentro en España, con más de cien miembros del Comité Paralímpico Internacional, se discutieron los próximos pasos relacionados con la creación del Plan Estratégico del IPC 2019-2023.