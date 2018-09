Boateng: "No bajamos los brazos, trabajamos para solucionarlo"

Oviedo, 13 sep (EFE).- El mediocentro del Real Oviedo, Richard Boateng, fue valorado por la afición como mejor jugador del mes de agosto, reconocimiento que llega en una mala racha de los azules tras la goleada del Zaragoza y la eliminación copera ante el Mallorca y que motiva aún más al ghanés, que no se muestra "preocupado" y confía "en trabajar para recuperar sensaciones".

"Este premio es bueno, recompensa el trabajo y el esfuerzo de todo el equipo. No vamos a rendirnos ni a bajar los brazos en ningún momento, nosotros seguimos trabajando porque hay cosas que mejorar: tenemos que saber por qué pasó y buscar soluciones", analizó este jueves el jugador azul.

Para el centrocampista, el tiempo no está pasando en vano, y es que según explica el propio futbolista, los carbayones van a recuperarse "lo antes posible" porque lo único que no sería bueno para el equipo es que empezara a reinar "la preocupación".

"Preocuparnos no es lo que necesitamos ahora, necesitamos corregir cosas y seguir adelante. Es muy pronto y no hay que pensarlo mucho porque es difícil sacar algo en claro de esta racha. No lo estamos haciendo mal, es cuestión de coger confianza individual y ser bueno equipo", analizó el centrocampista.

El carbayón quiere llevar esa mejora diaria "de los entrenamientos a los partidos" y para ello tiene claro que lo importante va a ser que los jugadores "se unan cada vez más y formen un equipo", porque a estas alturas de la temporada aún se nota que muchos jugadores provienen de otros clubes.

Boateng, que confía en que los delanteros de la plantilla acaben "encontrando su nivel", matizó que en ataque el equipo no está nada mal, sólo falta que "los goles se hagan", y agradeció de nuevo el apoyo de una afición a la que el equipo "necesita" y que "apoya en cualquier momento".

Los carbayones volvieron al trabajo de jueves tras la sesión de miércoles en tierras baleares y lo hicieron con la buena noticia de la participación de Tejera, que, aunque se retiró antes con Cortina, completó parte del entrenamiento con el grupo.