Batet cree que sería "más sencillo" diálogo sin presos, pero respeta justicia

Barcelona, 13 sep (EFE).- La ministra de Política Territorial Meritxell Batet, ha admitido que sería "mucho mejor y mucho más sencillo" que se produjera un diálogo con la Generalitat sin dirigentes encarcelados, aunque "respeta" al Poder Judicial, y ha dejado claro que no puede darse un referéndum de autodeterminación.

En declaraciones a Rac1, Batet ha sido preguntada por las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en una entrevista en la BBC, donde avaló definir Cataluña como "nación" y afirmó, en alusión a los dirigentes independentistas en prisión: "Yo personalmente preferiría que estas personas estuvieran en libertad condicional. Creo que hay otras maneras de prevenir que se fuguen".

Batet ha insistido en su respeto a la separación de poderes, pero ha admitido que "en un momento en que el Gobierno está intentando abrir esta normalidad institucional y relación con la Generalitat, y poner sobre la mesa una agenda que ha sido abandonada durante mucho tiempo, (...) evidentemente sería mucho mejor y mucho más sencillo que se produjera el diálogo si no hubiera gente en la cárcel. Pero es una decisión que toma el poder judicial y nosotros respetamos".

Preguntada sobre si Cataluña es una nación, Batet ha reiterado que en esta región "concurren elementos que hacen que podamos pensar y decir que Cataluña es una nación en el sentido cultural del término", pero ha diferenciado esa "nación cultural" del concepto de "nación vinculada a la soberanía o al estado nación".

La dirigente catalana se ha referido también al hecho de que el PDeCAT haya decidido retirar la moción presentada en el Congreso que instaba al Gobierno a abrir un proceso de diálogo político con la Generalitat "en el marco de la legislación vigente".

Batet ha calificado de "insólito" que "después de haber cerrado un acuerdo, el partido proponente retirara la iniciativa porque ERC anunció que se abstenía y no daba apoyo. Eso no ha pasado nunca, respetar los acuerdos es importante y es preocupante que se evidencie que no hay rumbo concreto y no hay voluntad real de diálogo del PDeCAT y ERC para salir de esta excepcionalidad".

Ha recordado así que "el diálogo sin cortapisas ni límites se enmarca siempre dentro de la ley" y que las leyes "no pueden saltarse", por lo que ha dejado claro que "lo que no puede haber es un acuerdo sobre la independencia".

"No es posible. Un referéndum de autodeterminación no está permitido ni previsto en el ordenamiento. Y debemos, por lo tanto, explorar el marco constitucional y estatutario que nos da mucho margen" ha recalcado.

El Gobierno de España, ha añadido, "no puede plantearse permitir un referéndum porque el ordenamiento jurídico no lo permite", como tampoco el de "ninguno de los países del entorno", y ha abogado por "trabajar en una línea de rehacer consensos que se han perdido y buscar mayorías amplias hacia un proyecto compartido y transversal".

La ministra ha explicado que si se diera un acuerdo para un nuevo Estatuto catalán, "lo que querría decir el acuerdo de dos terceras partes del Parlament", se iniciaría pues el proceso de reforma estatutaria que culminaría, entonces sí, en un referéndum sobre esa modificación del Estatut.