La CE advierte a Italia de que no puede superar el 3 % del déficit

Roma, 13 sep (EFECOM).- El comisario europeo de Presupuesto, Günther Oettinger, avisó hoy en Roma al Gobierno italiano de que el déficit de 2019 no puede superar el 3 % del producto interior bruto (PIB) y que seguir aumentando la ya de por sí elevada deuda pública "es una idea equivocada".

"Nos gustaría que también Italia respetara el techo del 3 % de la relación entre déficit y el PIB", dijo Oettinger en una reunión que ha mantenido con parlamentarios en la Comisión de Balance de la Cámara de los Diputados.

"La deuda en Italia es del 133 % del PIB. Para los economistas, la deuda por encima de una cierta cifra no es tolerable. La estrategia sobre los Presupuestos Generales es del Gobierno y del parlamento italiano, pero permitir que la deuda pública crezca hasta el 140 % creo que es una idea equivocada", añadió.

Oettinger ha viajado a Roma en un momento crucial, pues el Ejecutivo, formado por el antisistema Movimiento Cinco Estrellas y la ultraderechista Liga, prepara el borrador de los Presupuestos Generales para 2019 que deberá enviar a la Comisión Europea (CE) antes del 15 de octubre.

Las instituciones europeas y los inversores a nivel internacional están pendientes de los Presupuestos que aprobará el Gobierno, después de que en las últimas semanas el vicepresidente y ministro de Desarrollo Económico y Trabajo, Luigi Di Maio, sugiriera que Italia podría superar el techo del 3 % de déficit si fuera necesario.

Una afirmación que ha sido negada por el ministro de Economía, Giovanni Tria, que en los últimos días se afana por tranquilizar a los mercados garantizando que las cuentas italianas serán responsables con los compromisos europeos.

Oettinger además tuvo hoy dos reuniones más, una con Di Maio y otra con el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Enzo Moavero, con quienes conversó sobre el presupuesto del país y también del comunitario para el periodo 2021-2027.

"Nuestra postura sobre el presupuesto europeo no cambia por ahora", ha dicho a los medios el vicepresidente y ministro de Desarrollo Económico y Trabajo, Luigi Di Maio, tras la cita con Oettinger.

Ya el pasado agosto, Di Maio amenazó con que Italia podría reducir su contribución al presupuesto de la Unión Europea (UE) si los países miembros no acuerdan la reubicación de los inmigrantes que llegan al país.

Oettinger respondió entonces que "bloquear las negociaciones del presupuesto no va en interés de los ciudadanos, no es algo correcto pero, sobre todo, no es inteligente".

Di Maio reiteró hoy a Oettinger esta amenaza, según dijo a los medios, y opinó que "Italia debe también poder beneficiarse de los fondos europeos", no solo contribuir, por lo que un hipotético recorte en las partidas comunitarias destinadas a política agrícola y de cohesión social perjudicaría al país transalpino.