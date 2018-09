Al Abadi descarta optar a un segundo mandato en Irak

Bagdad, 13 sep (EFE).- El primer ministro en funciones de Irak, Haidar al Abadi, anunció hoy que no optará a un segundo mandato y no encabezará el próximo Gobierno.

Al Abadi hizo un llamamiento a una "rápida formación del Gobierno" y aseguró que no se aferrará al poder, durante una rueda de prensa posterior a una reunión con sus ministros.

"No quería presentar la candidatura a un segundo mandato y no tenía ambiciones de ello, pero algunos me recomendaron hacerlo por las victorias que hemos tenido en el ámbito de seguridad y en la economía, pero ojalá no hubiera escuchado esta opinión por el conflicto político que he encontrado en este cargo", afirmó.

El anuncio de Al Abadi se produce pocos días después de que el ayatolá Ali al Sistani, máxima autoridad religiosa chií de Irak, manifestara que no apoyará el nombramiento de candidatos que ya han ocupado el cargo de primer ministro.

"De lo que hemos probado, no se puede probar otra vez", afirmó el portavoz del ayatolá, jeque Abdelmahdi al Karbalai, el pasado fin de semana, en alusión a las negociaciones de formación de Gobierno.

La coalición liderada por Al Abadi, un político cercano a Estados Unidos, fue la tercera más votada en las elecciones de mayo pasado.

De cara a las negociaciones para la formación de Gobierno, Al Abadi se ha aliado con el líder de la fuerza más votada, el clérigo nacionalista Muqtada al Sadr, y otros partidos.

En una serie de mensajes en Twitter, minutos antes del anuncio de Al Abadi, Al Sadr afirmó que ha llegado a un acuerdo con "grandes responsables en Irak" para nombrar a un "tecnócrata independiente" para el cargo de primer ministro.

"El candidato debe elegir a sus ministros lejos de las divisiones sectarias y partidistas, sino según criterios correctos y aceptables según la especialidad, la experiencia y la integridad", dijo Al Sadr.

El clérigo aseguró que "algunos políticos" rechazan la idea de que el futuro primer ministro sea independiente o tecnócrata "para llevar a Irak de vuelta al punto de partida y restaurar a la gente corrupta con una nueva vestimenta y para que sus partidos y sus entidades económicas dominen el destino y los derechos del pueblo".

Al Sadr amenazó con pasar a la oposición si no se designa a un primer ministro tecnócrata.

La coalición Sairún, encabezada por Al Sadr, pidió la dimisión de Al Abadi la semana pasada por no haber sabido gestionar la crisis en la ciudad de Basora, donde la semana pasada se registraron protestas violentas motivadas por el deterioro de servicios públicos básicos.

En esas manifestantes fue incendiado el consulado iraní y otros edificios públicos, mientras que al menos quince personas murieron en enfrentamientos con la Policía.